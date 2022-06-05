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5 червня: що сьогодні заборонено робити, хто святкує іменини

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Неділя 05 червня 2022 06:08
5 червня: що сьогодні заборонено робити, хто святкує іменини Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

5 червня православні відзначають день пам'яті преподобної Євфросинії.

Що сьогодні не можна робити і основні прикмети - читайте в матеріалі Styler.

У миру преподобна носила ім'я Предслава. Але після постригу вона прийняла нове ім'я - Євфросинія, і саме під ним прославилася в християнстві, заслуживши заснування окремого церковного свята на свою честь. Ігуменія походила зі знатної князівської родини. До неї постійно сваталися гідні женихи, розраховуючи на вигідний шлюб за рахунок зміцнення політичних зв'язків з її батьком.

Жінка з юних років відрізнялася тягою до вивчення Слова Божого, тому таке рішення анітрохи не здивувало її батьків. На терені поширення християнства ігуменія встигла зробити багато значущих речей. Своє служіння вона починала зі скромного заняття-Переписування церковних книг.

Головні прикмети цього дня наступні:

  • Якщо в цей день погода сонячна і ясна, значить таким буде весь перший місяць літа.
  • Коли погода непогожа, то це до хорошого врожаю грибів і ягід.
  • Якщо багряна зоря, то це говорить про те, що скоро почнеться гроза.
  • Коли небо зоряне і зірки яскраво сяють, то це до сонячної і теплої погоди.
  • Якщо небо хмарами затягнуте, значить в цьому місяці переважатиме похмура погода.

Що заборонено робити в цю дату

Забороняється в цей день дивитися за чужою роботою. Кажуть, що спостерігач може залучити у своє життя біду, тоді як будь-які справи, які відбуваються під час нагляду, приречені на провал.

Забороняється приступати до сіяння конопель, навіть всупереч тому що п'яте червня – найбільш підходящий для цього день. У народі кажуть, що цю заборону не можна порушувати, хоч і дуже велике бажання зробити це.

Забороняється ремонтувати що-небудь в цей день. Кажуть, що навіть звичайне лагодження будь-якого вийшов з ладу предмета, або фарбування будь-якої речі буде марною, бо через пару днів все одно річ зламається.

День ангела 5 червня відзначають: Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Трійця, і чи буде додатковий вихідний, так як свято державне.

До речі, в Україні з'явиться День державності, розповімо, коли його відзначатимуть.

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