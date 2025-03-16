5 фруктів, які сповільнюють старіння: вони продаються в українських магазинах
Правильне харчування відіграє ключову роль у підтримці молодості та здоров'я. Деякі фрукти містять потужні антиоксиданти, вітаміни та мікроелементи, що допомагають боротися зі старінням, уповільнюють появу зморшок і підтримують пружність шкіри.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам п’ять доступних в Україні фруктів, які варто додати до раціону, щоб довше зберегти молодість.
Чорниця
Ця ягода вважається однією з найпотужніших у боротьбі зі старінням. Чорниця багата на антоціани - антиоксиданти, які захищають клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Регулярне споживання чорниці покращує стан шкіри, зміцнює судини та уповільнює вікові зміни мозку.
Гранат
Гранат містить велику кількість поліфенолів, які борються з окислювальним стресом і захищають клітини від передчасного старіння. Крім того, він сприяє виробленню колагену, завдяки чому шкіра залишається пружною та еластичною. Дослідження також показують, що гранат позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи.
Авокадо
Хоча авокадо часто плутають з овочем, це фрукт, який є справжнім суперфудом для молодості. Він містить корисні жири, вітамін Е і глутатіон – природний антиоксидант, що уповільнює старіння клітин. Авокадо також допомагає зволожити шкіру зсередини, роблячи її гладенькою та сяючою.
Яблука
Ці доступні та звичні фрукти - справжнє джерело молодості. Вони містять клітковину, яка сприяє очищенню організму, а також кверцетин - антиоксидант, що запобігає запальним процесам і зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Регулярне вживання яблук допомагає зберегти тонус шкіри та загальний рівень енергії.
Ківі
Цей яскравий фрукт містить у кілька разів більше вітаміну С, ніж апельсини. Вітамін С необхідний для вироблення колагену – білка, який підтримує молодість шкіри. Крім того, ківі багатий на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень і підтримують імунну систему.
Як додати ці фрукти до раціону?
Включати їх у щоденний раціон дуже просто:
- Додавайте чорницю до ранкових каш або йогуртів.
- Пийте свіжий гранатовий сік або додавайте зерна граната в салати.
- Їжте авокадо на тості або в складі смузі.
- Споживайте яблука як перекус або додавайте у випічку.
- Готуйте фруктові салати з ківі або додавайте його до десертів.
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В матеріалі використані такі джерела - Molecular Aspects of Medicine, Strona Zdrowia, Health.
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