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5 фільмів, які ламають стереотипи та змушують задуматися

Субота 23 листопада 2024 19:45
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5 фільмів, які ламають стереотипи та змушують задуматися Фільми з нестандартним сюжетом (фото: Кінорум)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви шукаєте яскраві кінороботи, які дозволять зануритися у непередбачуваний сюжетний світ, візьміть собі на замітку кілька наступних ідей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про фільми, які готові кинути виклик стереотипам.

"Прислуга"

У центрі сюжету - молода журналістка Скитер, яка вирішує написати книгу про життя чорношкірих жінок, що працюють прислугами в домах заможних родин у 1960-х роках. Дана стрічка піднімає питання расової дискримінації, упереджень та соціальної несправедливості. І ця історія справді показує глядачеві проникливу боротьбу за гідність та рівність.

"Джой"

Джой Мангано - жінка, яка наважується кинути виклик системі і стає успішною підприємницею. Попри безліч викликів і труднощів, вона все ж таки створює успішну компанію та впевнено досягає своїх цілей. Це натхненна історія боротьби, яка присвячена темі упереджень стосовно жінок у бізнесі.

"Ерін Брокович"

Стрічка від Стівена Содерберга розповідає про самотню матір, яка не має юридичної освіти. Вона працює в невеличкій конторі та викриває масштабне забруднення води великою корпорацією. Головна героїня демонструє, що навіть одна людина здатна змінити світ. І ця стрічка кидає виклик стереотипам про те, хто справді може бути натхненником змін у сучасному суспільстві.

"Щоденник баскетболіста"

У центрі сюжету - історія молодого спортсмена Джима Керрола, якого, здається, чекає успішне майбутнє. Проте він зіштовхується із залежністю. Ця історія відверто демонструє боротьбу з наркозалежністю та кидає виклик стереотипам про ідеальне життя спортсменів. А ще ця кіноробота успішно розкриває внутрішні трагедії та надихає не припиняти боротьбу, якою б важкою і довгою вона не здавалася.

"Форма води"

Тут - нестандартна історія кохання між німою жінкою та загадковою амфібією. Суспільство відмовляється сприймати їхні стосунки, проте герої готові кинути цьому виклик. А ця робота варта уваги хоча б тому, що демонструє унікальний сюжет і доводить, що любов не має ніяких меж.

Також подивіться ці 4 яскраві фільми про психологічні випробування.

А ще пригадайте, як сьогодні виглядає Кевін із фільму "Сам удома".

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