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5 доступних способів використання кави для краси волосся та шкыри

Фото: Як використовувати каву для волосся та тіла (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кава не тільки є смачним та бадьорим напоєм. При зовнішньому застосуванні вона має ряд переваг для шкіри та волосся.

Як легко використовувати цей інгредієнт у процедурах по догляду за шкірою та волоссям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Womans World.

 

Користь кави для шкіри

 

1. Кавова гуща м’яко очищає мертві сухі клітини, що накопичилися на поверхні вашої шкіри. А поєднання його з зволожуючою кокосовою олією утримує вологу в шкірі.

 

Змішайте 2 ст. кавової гущі і ½ ст. кокосового масла. Нанесіть на вологу шкіру під душем протягом 1 хвилини, потім змийте.

2. Освітліть шкіру за допомогою кавової маски

Сполуки в каві покращують кровообіг і кровообіг, завдяки чому колір обличчя стає яскравішим і сяючим зсередини. Використання його з олією жожоба зволожує шкіру, щоб ще більше підсилити сяйво. 

У мисці змішайте ½ ст. кавової гущі і 1 ст. олії жожоба. Нанесіть на чисте сухе обличчя та залиште на 15 хвилин перед тим, як змити.

3. Позбудьтеся набряків з очей за допомогою кавового компресу

Таніни в каві допомагають видаляти рідини, що накопичуються під очима.Крім того, використання холоду звужує кровоносні судини, щоб ще більше зменшити набряк.

Додайте ½ склянки охолодженої кави в миску та змочіть у рідині 2 ватні диски.

Покладіть на закриті очі та залиште на 10 хвилин, перш ніж зняти та промити шкіру.

Кавова гуща має цілющі властивості (Скриншот)

4. Усуньте здуття живота за допомогою кавового обгортання

Природний сечогінний засіб, кава вбирається в шкіру, щоб вимити надлишок води та захоплені токсини, які здувають живіт.

Додавання оливкової олії та олії перцевої м’яти (воно стимулює лімфатичну систему, щоб підтримувати рух рідини) прискорює результати.

Змішайте ¼ чашки меленої кави з 3 ст. оливкової олії і 4 краплі ефірної олії м’яти. Нанесіть на живіт і нещільно загорніть поліетиленовою плівкою. Через 15 хвилин зніміть плівку та промийте.

5. Кавова маска для волосся

Як кофеїн у каві, так і втирання її в шкіру голови посилюють кровообіг, сприяючи росту нового здорового волосся та подовжуючи фазу росту.

Унікальні сполуки у відварі зміцнюють волосяні фолікули біля кореня, щоб зменшити випадання, через що волосся виглядає тоншим.

Нанесіть негарячу чашку кави на вологе волосся, потім помасажуйте шкіру голови протягом однієї хвилини. Залиште на п’ять хвилин, потім змийте.

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