За 5 часов в любую точку Киева: заработала сверхбыстрая доставка через почтоматы Meest

Почтово-логистическая группа компаний Meest запускает услугу доставки по Киеву через почтоматы в течение всего 5 часов. Формат будет удобным для передачи документов, посылок электронной коммерции и остальных товаров, которые нужно выслать срочно.

Чтобы оформить быструю доставку за 5 часов, нужно вложить посылку в почтомат до 11:00. В то же время сам процесс пересылки не меняется. Пользователю, как обычно, нужно создать посылку в приложении, оплатить (если плательщиком является отправитель), отсканировать QR-код на терминале, ввести код от SMS и вложить посылку в почтомат. Ограничения по весу посылки также стандартные - до 10 кг.

До 1 декабря услуга будет бесплатной.

"Аудитория Meest - это, прежде всего, молодые активные люди, которые ценят свое время. Поэтому запуск доставки в течение 5 часов через почтоматы стал для нас логичным шагом. Мы управляем крупнейшей сетью почтоматов, как в Киеве, так и по всей Украине. Они расположены в бизнес-центрах, спортзалах, магазинах, на заправках, поэтому отправлять и получать необходимые вещи именно таким образом очень удобно - а теперь это можно делать еще и за считанные часы. К тому же формат отправки посылок через почтомат помогает избежать физических контактов, а во время пандемии это крайне важно", - комментирует президент Meest Ростислав Кисиль.

Сейчас доставить посылку за 5 часов можно через все почтоматы Киева, в столице их насчитывается более 500 устройств. Посмотреть адрес ближайшего почтомата можно на специальной странице.

Кроме того, через почтоматы Meest доступна доставка за 24 часа из Киева в областные центры. Чтобы ею воспользоваться, нужно вложить посылку в почтомат до 15:00. Стоимость отправки стандартная - 29 грн, ограничения по весу также остаются прежними.

Meest - международная группа компаний, предоставляющая почтово-логистические услуги в более чем 30 странах мира.