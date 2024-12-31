5 безкоштовних програм для редагування аудіо, які вам варто спробувати

Редагування аудіо давно перестало бути складним завданням, що вимагає дорогого устаткування і професійного софту. Сьогодні існує безліч безкоштовних програм, які надають інструменти професійного рівня для роботи зі звуком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Audacity

Будь-який список якісних безкоштовних аудіоредакторів обов'язково включає Audacity. Ця програма з відкритим вихідним кодом працює на Windows, macOS і Linux і пропонує вражаючий набір функцій.

Серед них багатодоріжкове редагування, ефекти в реальному часі, зменшення шуму і підтримка різних аудіоформатів. Крім того, Audacity дає змогу виконувати складні завдання редагування, як-от обрізка, накладення ефектів загасання і корекція висоти тону.

Хоча інтерфейс програми явно застарів, Audacity робить ставку на функціональність, а не на зовнішній вигляд. Крім чудових вбудованих інструментів, програма підтримує встановлення різних плагінів, що робить її вкрай гнучкою і налаштованою під індивідуальні потреби.

Audacity (фото: MakeUseOf)

WavePad

WavePad - ще одне чудове програмне забезпечення для редагування аудіо, доступне для Windows і macOS, яке безкоштовне для некомерційного використання. Воно розроблене як для новачків, так і для професіоналів, що робить додаток чудовим вибором для тих, хто тільки починає працювати з аудіо.

Програма має зручний інтерфейс, потужні функції та дає змогу редагувати, майструвати аудіофайли та додавати високоякісні ефекти в різних аудіоформатах.

Однією з видатних функцій WavePad є пакетна обробка, що дає змогу застосовувати один і той самий ефект одразу до кількох файлів. Ще одна важлива функція - зручний редактор звукових хвиль, який спрощує візуалізацію та управління аудіокліпами. Тим, хто шукає універсальне рішення, варто звернути увагу на WavePad.

WavePad (фото: MakeUseOf)

Ocenaudio

Якщо ви шукаєте простий і швидкий аудіоредактор, Ocenaudio може стати чудовим вибором. На відміну від складніших інструментів для редагування, він поєднує зручний дизайн із потужними функціями. Ocenaudio доступний для користувачів Windows, macOS і Linux.

Однією з ключових особливостей Ocenaudio є функція попереднього прослуховування змін у реальному часі, яка дає змогу почути результат до його застосування.

Також редактор підтримує VST-плагіни, що відкриває доступ до безлічі безкоштовних, високоякісних аудіоефектів та інструментів для поліпшення звуку.

Зручний інтерфейс і широкий функціонал роблять Ocenaudio гідним вибором як для новачків, так і для професіоналів.

Ocenaudio (фото: MakeUseOf)

Audiotool

Audiotool - це унікальний та інноваційний онлайн-аудіоредактор. Він повністю працює в хмарі, тому вам не потрібно завантажувати та встановлювати програмне забезпечення, а доступ до проектів можна отримати з будь-якої точки.

Хоча Audiotool чудово справляється з редагуванням аудіофайлів, його основна перевага - це якісні цифрові інструменти та ефекти.

Віртуальні інструменти Audiotool включають кілька синтезаторів і драм-машин, а ефекти пропонують віртуальні педалі, що особливо привабливо для гітаристів.

У програмі також є багатодоріжковий секвенсор і мікшер для створення повноцінних проектів. Бібліотека безкоштовних семплів, що постійно поповнюється, і соціальні функції Audiotool роблять спільну роботу з іншими користувачами легкою і зручною.

Audiotool (фото: MakeUseOf)

MyEdit

MyEdit - це простий, але ефективний інструмент для редагування аудіо, розроблений насамперед для подкастерів і творців контенту. Базова версія доступна безкоштовно, а за повну версію потрібно платити всього 4 долари на місяць.

Програма пропонує зручні функції, як-от обрізка, з'єднання і редагування аудіофайлів, а також можливість додавати ефекти і знижувати рівень фонового шуму.

Хоча MyEdit не володіє настільки великим функціоналом, як деякі інші інструменти з цього списку, його мінімалістичний дизайн і швидке опрацювання роблять його ідеальним вибором для користувачів, які хочуть швидко й ефективно редагувати аудіо.

З такою кількістю безкоштовних інструментів для редагування аудіо немає необхідності відразу витрачати гроші на дороге програмне забезпечення. Ці варіанти дають змогу вивчити функції професійного рівня без попередніх витрат. Спробувавши ці інструменти, ви зможете відкрити для себе нові можливості для творчості.

MyEdit (фото: MakeUseOf)