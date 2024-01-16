Поранений мешканець Запоріжжя пройшов курс відновлення у санаторії, забезпечений Фондом Ахметова

49-річний чоловік пив каву у парку, коли ворог атакував Запоріжжя з повітря. Віталій отримав складну мінно-вибухову травму.

Нещодавно він пройшов курс реабілітації у санаторії на Закарпатті, забезпечений Фондом Ріната Ахметова.

"Знайомі побачили оголошення про надання допомоги. Я зателефонував у фонд - і згодом потрапив до санаторію. Проходжу відновлювальні процедури, відвідую басейн, соляну кімнату. Вже є покращення. Думаю, що реабілітація мені допоможе й надалі", - поділився чоловік.

Наступного дня після поранення лікарі видалили уламок. Понад тиждень Віталій перебував у лікарні. Але рука не відновилася швидко, тож чоловік потребував кваліфікованої реабілітаційної допомоги. Особливо актуально це й тому, що Віталій далекобійник, і вже повернувся до роботи.

"Після виписки рука не працювала, не розгиналася. А потім поступово почалося відновлення. Зараз вона трохи працює, але важкого піднімати не можу", - розповів чоловік.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).