46-річна Ірина Горова вперше заговорила про нового коханого, якого приховує

Хоч і Горова не розкриває ніяких подробиць про свого коханого, дечим вона все-таки поділилася.

Так, зі слів продюсерки, вона зі своїм обранцем перебуває у стосунках вже чотири роки.

Також Ірина зазначила, що підтримує формат відносин, який для багатьох може здатися нетиповим або нестандартним.

"Є коханий. Це неважливо хто. Не хочу виносити це у публічний простір. Тому що у мене специфічне відношення до кохання та хто такий коханий. Узагалі форма, яку я розумію для себе після двох шлюбів, вона трошки відрізняється від стандартної. Десь чотири роки разом", - поділилася знаменитість.

Що відомо про особисте життя Ірини Горової

Продюсерка була у двох шлюбах. Першим її чоловіком був Юрій Горовий - музикант. Раніше вона розповідала, що вийшла заміж за нього вона "по приколу".

"У 16 заміж вийшла. Не по вагітності, просто по-прикольчику. Уяви, мені 16, я вступила до університету, почала навчатися і приходжу з обручкою, щоб всі бачили. Це був дуже класний прикол. Це був 1994 рік. Познайомилися ми влітку, а розписалися в листопаді. Чотири місяці ми були знайомі", - розповіла Горова.

В пари народилася донька Наталія, якій нині 26 років, і вона вже навіть встигла вийти заміж.

Ірина Горова з донькою (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Другий шлюб Горової був з репером Потапом, від якого продюсерка народила сина Андрія. Після розлучення з виконавцем Ірині приписували чимало романів, однак вона тримає своє особисте життя в таємниці.

Ірина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)