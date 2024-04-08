44-річна українська акторка зізналася, чому в неї немає дітей: "Це не моє рішення"

"В мене купа інших питань"

За словами актриси, у Швеції, де вона нині мешкає, дуже гарна медицина. Але вона поки що не почала лікування, аби усунути певні проблеми.

"Я знаю, що це не можна відкладати, але от я відкладаю, в мене купа інших питань, це про пріоритети, які я не вмію розставляти", - зізналася Кістень.

Також артистка відповіла, чи вважає вона себе чайлдфрі. Як виявилося, Кістень зовсім не проти дітей. Ба більше, вона хотіла б стати мамою.

"Це не моя психологія і це не моє рішення, і не моя свідомість. Було до певного часу, але я давно вже розумію, що ні, це не так. Але в мене є просто страх, що вік. І тут є таке, якщо вже серйозно про це говорити, тут є багато ризиків", - зізналася Кістень.

"Це про біологію, анатомію, про психологічний вік. Ну не знаю", - додала вона.

Відома актриса пояснила, чому не стала мамою (скріншот)

Чому Кістень не може завагітніти

"Я готова давно вже", - зазначила артистка й пояснила, що не може стати мамою з певних причин.

Кістень не стала детально описувати свої проблеми зі здоров'ям. Втім, актриса натякнула, що говорити про це їй не дуже подобається.

"В кожній хорошій особистості мають бути якісь вади. Я реально не знаю, що сказати. Ну, така нерозумна історія", - додала вона.