42 часа музыки: что готовит фестиваль ZOUND-2021

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов фестиваля в Instagram .

Остров на Днепре впервые принимает мероприятие такого масштаба - 42 часа подряд на Хортице будет звучать современная музыка с двух сцен. Среди участников фестиваля – "Бумбокс", "Порнофильмы", Ляпис, Ivan Dorn, Bahroma, "Кос-Кис", Noize MC и другие популярные исполнители.

Кроме музыки гости фестиваля смогут оценить собственно обновленную Хортицу – в частности, концерты будут проходить на общественном пространстве "Казачий круг", которое только открыли после реконструкции.

Концепцию обновления разрабатывали по инициативе группы "Метинвест" в рамках государственно-частного партнерства. Один из принципов изменений – абсолютная безбарьерность Хортицы. Это важно для маломобильных людей, стариков, родителей с младенцами и людей с особенными потребностями. Протестировать изменения можно будет на фестивале ZOUND-2021: люди с инвалидностью смогут легко добраться до сцен и слушать музыкантов, а выступления артистов будут переводиться на жестовый язык - сурдоперевод будут транслировать отдельно на большом экране.

"Мы заботимся о том, чтобы быть доступными для всех посетителей и чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Именно поэтому, во время фестиваля, вместе с нашими артистами будет выступать сурдопереводчица. Все выступления артистов будут переводиться жестовой речью, поэтому люди с нарушением слуха смогут сполна насладиться фестивальной атмосферой, а главное – увидеть музыку. Также территория фестиваля будет оборудована специальной платформой для просмотра выступлений у главной сцены, удобными биотуалетами и пандусами во всех местах, которые могут вызвать трудности с передвижением", – написали организаторы фестиваля в соцсети.