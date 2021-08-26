42 години музики: що готує фестиваль ZOUND-2021

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів фестивалю в Instagram .

Острів на Дніпрі вперше приймає захід такого масштабу - 42 години поспіль на Хортиці буде лунати сучасна музика із двох сцен. Серед учасників фестивалю - "Бумбокс", "Порнофільми", "Ляпис", Ivan Dorn, Bahroma, "Кіс-Кіс", Noize MC та інші популярні виконавці.

Окрім музики гості фестивалю зможуть оцінити власне оновлену Хортицю – зокрема, концерти будуть відбуватися на громадському просторі "Козацьке коло", яке щойно відкрили після реконструкції.

Концепцію оновлення розробляли за ініціативи групи "Метінвест" в рамках державно-приватного партнерства. Один з принципів змін – аболютна безбар'єрність Хортиці. Це важливо для маломобільних людей, людей похилого віку, батьків із немовлятами. Протестувати зміни можна буде на фестивалі ZOUND-2021: люди з інвалідністю матимуть можливість легко дістатися до сцен та слухати музикантів, а виступи артистів будуть перекладатися жестовою мовою - сурдопереклад транслюватимуть окремо на великому екрані.

"Ми піклуємося про те, аби бути доступним для усіх відвідувачів та щоб кожен почувався комфортно. Саме тому, під час фестивалю, разом із нашими артистами виступатиме сурдоперекладачка. Усі виступи артистів перекладатимуться жестовою мовою, тому люди з порушенням слуху зможуть сповна насолодитися фестивальною атмосферою, а головне побачити музику. Також територія фестивалю буде обладнана спеціальною платформою для перегляду виступів біля головної сцени, зручними біотуалетами та пандусами в усіх місцях, що можуть викликати труднощі з пересуванням", – написали організатори фесту в соцмережі.