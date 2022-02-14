Как в 40 выглядеть на 25: секреты стройности и красоты Екатерины Кухар

С чего начинается ваш день?

У нас со Стояновым есть традиция, мы не встаем с кровати, пока трижды друг друга не обнимем. А уже после этого обязательно контрастный душ и чашка свежесваренного кофе с кардамоном.

Какие правила или особенности питания позволяют сохранять стройность?

В этом мне помогает ряд простых правил. Никогда на ночь не ем мучное. Могу позволить себе такое только до обеда и то, если понимаю, что после этого меня ждет серьезная физическая нагрузка. Вечером я обычно предпочитаю овощи, фрукты, морепродукты и травяные чаи. А вот утром я люблю цитрусовые и они всегда присутствуют в моем рационе. Я очень люблю витамин С, поэтому всегда заправляю лимоном салаты и даже добавляю его в борщ.

Что никогда не ест Екатерина Кухар?

Сладкие газированные напитки, тоники, картошка фри и все рестораны быстрого питание - это табу. Никакого фастфуда. Я люблю все только свежеприготовленное. И особенно люблю, когда готовит мой муж.

Что обязательно есть в вашем меню?

Кроме цитрусовых, это обязательно сыровяленые и сырокопченые колбаски. В какой день или в какую минуту вы бы не открыли мой холодильник, там всегда будет лимон и сыровяленая колбаса.

Какие ваши любимые блюда?

Я очень люблю утку по-пекински. Соте из морепродуктов. Если в этот день есть спектакль, то он не обойдется без пасты карбонара. А вообще я всеядный жизнелюб.

Любимые домашние упражнения, чтобы поддерживать фигуру?

Самый простой и необходимый предмет в таком случае - это хула-хуп. И самое упражнение, которое в этом поможет - это его вращение. 5-10-15 минут в день, кто сколько может. Кстати, это было первое, что я делала, когда восстанавливалась после родов. Но больший эффект вы получите от хула-хупа с резиновыми шипами, который дает возможность мышцам живота подтянуться еще больше. А также интенсивные массажи - лучшая пассивная физическая нагрузка.

Позволяете ли себе расслабиться в отпуске (или во время локдауна)?

Позволяю, но это максимум два дня. Потом мое тело испытывает такую физическую ломку от нехватки нагрузки и упражнений.

Если нужно быстро сбросить вес - что делаете? Есть ли у вас какие-то секреты экспресс похудения?

Первое, что надо сделать, - это начать правильно питаться, а из-за стола выходить немного голодным. Не морить себя голодом, но есть в меру и только здоровую и правильную пищу. Второй верный помощник - это штаны-сауна плюс серьезные физические нагрузки.

Но если времени в обрез, то нужно просто перестать есть. Позволять себе завтрак и жидкости. Вода с лимоном или ананасовый фреш, разбавленный водой.

Какие у вас бьюти-ритуалы? Сколько тратите времени на это?

Хотелось бы тратить на это гораздо больше времени, но сейчас его попросту нет. Гастроли, работа в колледже, спектакли в Национальной опере забирают много времени. Но в идеале для меня это обязательный поход к косметологу минимум два, максимум четыре раза в месяц. Также регулярные домашние процедуры. Маски, массаж лица кварцевым роликом, патчи под глаза. Когда есть время, то кубик льда по утрам. Но сейчас это все мечты, и я отдаю предпочтение сну.

Поделитесь бьюти-лайфхаками, чтобы быстро привести себя в порядок и выглядеть ослепительно.

Самый главный лайфхак - это хороший сон, любящий мужчина рядом и бокал сухого красного вина. А также вращение. Буддистские монахи установили, что вращение является одним из необходимых составляющих долголетия. Так что вращайтесь, господа, вращайтесь.

Что всегда есть в вашей сумочке?

В моей сумочке всегда можно найти спрей антисептик, крем для рук и губную помаду. Также всегда кладу туда аромат и телефон, в котором есть пэйпасс (смеется). Если говорить о перелетах во время гастролей, то в сумке появляются наушники, патчи, термальная вода и несколько пар пуантов.

Что вы думаете о пластике и не исключаете ли хирургические вмешательства в будущем?

Главное, как я считаю, чтобы женщина была счастливая, и чтобы у нее горели глаза. Если ей для этого нужна пластика, и она при этом будет чувствовать себя любимой, счастливой, сексуальной и ей будет комфортно, то почему бы и нет.

Что бы вы посоветовали украинкам, которые никак не могут добиться фигуры мечты?

Я посоветовала бы заниматься балетом. А также мечтать, любить и почаще представлять себя такой, какой они себя видят. Визуализация - это путь к успеху.

Екатерина Кухар раскрыла свои секреты красоты и молодости (фото: (instagram.com/ekaterinakukhar_official)