40-летний Притула раскрыл секрет молодости. Рецепт очень прост

Секрет молодости

Возможно, из-за занятий спортом, или же гены сказываются. Или, например, потому, что я хорошо ем и хожу в шапке. Но, пожалуй, самое важное, что пытаюсь выкристаллизовывать вокруг себя позитив. И тут даже не об окружении.

Сейчас повсюду очень много агрессии, перепалок, хейта между людьми, а я стараюсь гиперболизировать все хорошее, что происходит, или же инициировать его. Меня очень радует, что это находит отклик у людей. Думаю, положительные эмоции позволяют оставаться, условно говоря, молодым. Не знаю, как снаружи, но по крайней мере внутри.

Фото: Сергей Притула празднует день рождения (instagram.com/siriy_ua)

Последний год у меня Patreon №1 в Украине. Каждый месяц люди донатят средства, которыми я потом с большим удовольствием помогаю детским домам, реабилитационным центрам, общественным организациям, занимающимся чем-то достойным в этой жизни. Очень круто, когда ты являешься посредником между желанием людей помочь и финальным результатом.

Фото: Сергей Притула празднует день рождения (instagram.com/siriy_ua)

О планах на будущее

Ближайшее десятилетие я буду заниматься политической деятельностью, а дальше - увидим. Надеюсь, что где-то далеко на пенсии смогу больше времени уделять времяпрепровождению с внуками, вместо того, чтобы заниматься чем-то таким, что отнимает столько времени, как сейчас.

Фото: Сергей Притула празднует день рождения (instagram.com/siriy_ua)