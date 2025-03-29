У цих знаків Зодіаку здійсняться заповітні мрії. Нептун подарує їм 13 років щастя

"30 березня відбудеться історична астроподія: Нептун, планета інтуїції, натхнення, релігії, містики, ілюзій, сновидінь, фантазій, ідеалів, звичок і залежностей, далеких подорожей, уперше з 1874 року здійснить інгресію до Овна", - розповіла експерт.

Там він залишиться до 2038 року. А перший знак Зодіаку - нейтральний для Нептуна.

"У цей час багато хто намагатиметься активно утілити у життя свої ідеї. Тому, з одного боку, у цей період можливі сплеск інтересу до духовних питань і розвиток релігійних течій, поява нових творчих напрямків у мистецтві, новацій у сфері психології та психоаналізу, більше уваги буде приділятися соціальним питанням і сферам, пов’язаним з благодійністю", - зазначила астролог.

"Але, з іншого боку, Нептун може принести марні ілюзії та мрії, змови, одержимість, фанатизм, зраду, обман і самообман, шахрайство на усіх рівнях, втрату реальності, згубні звички та залежності", - додала вона.

Упродовж 13 років позитивний вплив Нептуна відчують представники таких знаків Зодіаку:

Лев

Стрілець

Близнюки

Водолій.

Уважними з дією цієї планети треба бути:

Овнам

Терезам

Ракам

Козерогам.

"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру", - резюмувала Соловйова.

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