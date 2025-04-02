На 4 знаки Зодіаку чекають випробування: кому пророкують зміни, а кому - конфлікти

Телець

На вас чекають емоційні потрясіння. Сьогодні можуть виникати конфлікти у стосунках з іншими людьми, тож будьте обережні. Ваша карта Місяць вказує на невизначеність і необхідність прислухатися до інтуїції. Уникайте ризикованих фінансових рішень та зосередьтеся на підтримці близьких людей.

Близнюки

Вам доведеться зіштовхнутися з викликами та конкуренцією. Ваша карта Сімка Жезлів закликає до терпіння та дисципліни. Будьте готові відстоювати свою правоту, але намагайтеся уникати гострих конфліктів. Також рекомендується звернути увагу на здоров'я.

Лев

Вам варто очікувати на несподівані зміни та початок нового етапу. Ваша карта дня Дурень радить відкриватися можливостям, але не робити поспішних рішень. Перш ніж братися за нові проєкти, ретельно обдумайте їх. Чи підходять вони вам, чи надійні партнери, які вам їх пропонують?

Скорпіон

На вас чекає кар'єрне зростання та підвищення відповідальності. Карта дня - Імператор. Вона підштовхує вас проявити лідерські якості. Ви повинні навчитися встановлювати свою владу, інакше успіху не бачити! Використайте цей день для зміцнення свого становища.

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