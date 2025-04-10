4 знакам Зодіаку доведеться переглянути свої стосунки та звички: кому віщують зміни

Овен

Квітнева повня допоможе пролити світло на ваші близькі стосунки. Якщо останнім часом ви почувалися нестабільно, особливо під впливом ретроградного руху Венери, то зараз у життя прийдуть покращення. Проте спочатку потрібно відпустити те, що більше не працює між вами та вашим партнером. Самотні представники знаку можуть відчути потребу у коханні. Зірки радять позбутися старих звичок, які змушують вас триматися подалі від почуттів.

Скорпіон

Цей повний місяць знаходиться у вашій зоні завершення і внутрішнього зцілення. Емоції можуть зашкалювати, тож будьте обережні зі словами. Водночас це вдалий, щоб відпустити біль або страхи. Вони зупиняють вас на шляху до успіху. Зірки радять сміливо розчищати простір для нового старту. Можливості для розвитку та кохання вже скоро постукають у ваші двері.

Стрілець

У вас на перший план вийдуть особисті зв'язки та дружба. Проаналізуйте, яку роль відіграють люди у вашому житті, а яку ви в їхньому. Це гарний час, щоб відпустити тих, хто не сприяє вашому зростанню. Всесвіт підштовхуватиме вас до знайомства з новими людьми. Відкривайте своє серце тим, хто дійсно здатний зрозуміти.

Риби

Через ретроградну енергію вашого знаку у вас могло бути чимало випробувань останнім часом, проте скоро все налагодиться. Цей повний Місяць принесе трансформацію. Вам доведеться відмовитися від усього, що вас виснажувало. Страхи, токсичні моделі поведінки, боротьба за владу - приберіть все зайве, і новий етап в житті принесе яскраві враження.