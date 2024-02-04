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У 4-річного хлопчика почалися галюцинації через популярний напій. Дитина ледь не померла

Цей напій викликав жахливу реакцію (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

4 річний хлопчик Албі Пегг ледь не помер через популярний дитячий напій. У нього почалися галюцинації, а налякані батьки не одразу зрозуміли, що коїться з їхнім сином.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Що пив хлопчик

Матір дитини розповідала, що у 2023 році її син випив слаш зі смаком полуниці - напій з колотим льодом. Зазвичай його продають у кінотеатрах, на фуд-кортах та у ТЦ. Цей напій має яскраве забарвлення та насичений смак, а тому він має попит саме у дітей.

Спочатку хлопчик не змінився у поведінці. Але потім у дитини почалися галюцинації. Батьки не розуміли, що відбувається. Дитина виглядала дуже втомленою. Хлопчик не міг заспокоїтися, далі він почав дряпати своє обличчя й знепритомнів.

Слаш ледь не вбив дитину (фото: freepik.com)

Що сталося з дитиною

Малюка терміново відвезли до лікарні. Саме це врятувало його життя. Лікарі говорили, що якби батьки не звернулися за допомогою, хлопчик міг дуже швидко померти.

У крові дитини виявили дуже низький рівень цукру, також у нього було дуже повільне серцебиття. Втім, медикам усе ж вдалося стабілізувати стан хлопчика, його врятували. Але перед цим малюк перебував у реанімації, адже майже не дихав. Його намагалися розбудити та привести до тями, втім дитина взагалі ні на що не реагувала. 

Чому слаш небезпечний

Лише за декілька місяців після моторошного інциденту батькам вдалося з'ясувати, що саме трапилося з їхньою дитиною. Виявилося, що це була реакція на гліцерин, який додають у слаш. Завдяки цій речовині напій має ту саму в'язку консистенцію, яка подобається дітям.

Нині матір хлопчика виступає за те, аби подібні напої заборонили продавати дітям принаймні до 10 років. Вона зазначає, що могла втратити сина через слаш, а тому дуже обурена ситуацією.

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