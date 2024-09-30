4 незвичайні предмети, які досвідчені господині кладуть у пральну машину

Тенісні м'ячі: ваші помічники у пранні

Використання тенісних м’ячів у пральній машині може виявитися надзвичайно корисним. Ці м’ячі допомагають уникнути зминання одягу та злипанню пуху під час прання. Вони механічно розбивають грудки пуху, зберігаючи вашу верхній одяг у відмінному стані.

Для ефективної стирки рекомендується використовувати два або три тенісні м'ячі. Вони взаємодіють з одягом, допомагаючи запобігти зминанню та розгладжуючи пух або перо. Найкраще використовувати нові або чисті тенісні м'ячі, щоб уникнути забруднень.

Каштани: натуральний мийний засіб

Каштани - це ще один незвичайний предмет, який може допомогти у пранні. Вони діють як натуральний мийний і пінообразуючий засіб. Якщо ви хочете прати одяг без порошку, просто розріжте каштани на частини, покладіть їх у льняний мішечок та додайте в пральну машину.

Каштани допомагають усунути жирні плями і піклуються про чистоту вашого одягу. Пам’ятайте, що їх потрібно підготувати перед стиркою - цілий каштан не принесе жодної користі.

Тенісні м'ячі можуть використатися не лише на корті, а й у пранні (фото: Freepik.com)

Губки для миття посуду: простий спосіб боротися з плямами

Губки для миття посуду - це ще один практичний предмет, який можна додати в пральну машину. Вони не лише допомагають видалити волосся та ворс з одягу, але і підсилюють ефект прання. Перед використанням зніміть абразивний шар губки, щоб уникнути забруднень.

Додайте кілька губок у барабан пральної машини під час прання. Коли основний цикл закінчиться, просто вийміть їх. Це особливо ефективно при пранні джинсів і верхнього одягу.

Кубики льоду: несподіваний трюк для гладкості

Кубики льоду можуть здатися незвичайним вибором, але вони здатні покращити процес сушки. Додайте три-чотири кубики льоду у сушарку або пральну машину під час циклу "сушка". Протягом десяти хвилин кубики розтануть, створюючи вологу і ефект пари, що допоможе розгладити складки на одязі.