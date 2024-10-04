4 невинні фрази, які здатні зруйнувати навіть найміцнішу пару: а ви їх говорите?

Брехня руйнує будь-які стосунки. Однак люди не завжди розуміють зміст цієї фрази. Звісно, брехати не можна, бо через це можна втратити довіру партнера. Але брехня буває не зовсім очевидною.

Наприклад, партнери, щоб уникнути конфлікту, намагаються його погасити певною фразою, а це - обманювання партнера. Ось, від яких фраз потрібно відмовитися, щоб не зруйнувати стосунки:

"Я в порядку"

Типова ситуація, коли в чоловіка або жінки є проблеми на роботі, в оточенні, в родині. Людина відчуває себе пригнічено, приходить додому в поганому настрої, а на питання партнера: "Що трапилось?", відповідає: "Я у порядку".

"Людині здається, що таким чином вона захищає свою половинку від стресу та зайвих переживань. Але насправді ця фраза вбиває ваші стосунки. По-перше, партнер розуміє, що йому брешуть. По-друге, ви обидва починаєте віддалятися один від одного, підриваючи довіру. Все це закінчується скандалом, коли пригнічені емоції рано чи пізно вириваються назовні", - пояснює психолог.

"Це не проблема"

Буває так, що людина робить якісь речі, що вам не подобаються. Це може бути зайве спілкування з протилежною статтю, відсутність допомоги вдома або небажання покращувати матеріальне становище у сім'ї.

Але, замість того, щоб конструктивно та відверто обговорити ситуацію, ви кажете партнеру: "Все добре, це не проблема". Таким чином, ви переконуєте себе та партнера, що ваші почуття не мають жодного значення. Власна самооцінка руйнується, довіра зникає, стосунки розпадаються.

Тому важливо захищати свої особисті кордони й тільки так можна будувати здорові взаємини.

"Я допоможу тобі змінитися"

Психологи давно дійшли висновку і наполягають на цьому: ви повинні приймати свого партнера цілком, таким, який він є. Якщо є якісь риси характеру, з якими ви не готові змиритися, то стосунки, на жаль, краще закінчувати.

Але деякі люди наївно та наполегливо намагаються переробити людину під себе - хочуть її врятувати, змінити та зробити краще. Здається, що кохання та терпіння вистачить, щоб подолати всі труднощі. Але партнер має сам хотіти щось змінити в собі заради комфорту близької людини. В іншому випадку - ви тільки втратите час.

"Люди можуть рости та розвиватися, але зміни мають виходити зсередини, а не з чиїхось зусиль чи очікувань. Коли ви вступаєте у стосунки, сподіваючись змінити фундаментальні аспекти свого партнера, ви не приймаєте його по-справжньому таким, яким він є. Ця брехня призводить до розчарування, образи та усвідомлення того, що ви одягли рожеві окуляри", - пояснює Бернштейн.

"Нам не варто про це говорити"

Ще одна типова помилка, яку роблять люди у стосунках, - намагаються уникати складних розмов. Здається, що це призведе до скандалу, тому щойно проблема з'являється, її вперто ігнорують. А якщо партнер порушує тему, то другий відмовляється це обговорювати - ніби все само собою владнається.

А в результаті між людьми починає утворюватися емоційна прірва. Вони вже не довіряють один одному, не хочуть ділитися потаємним, а потім взагалі припиняють розмовляти. Такі стосунки починають обтяжувати, а згодом хтось з партнерів наважиться їх розірвати.