4 найбюджетніші міста Європи для осінньої подорожі у 2024 році

Порту

Порту - мальовниче місто на півночі Португалії, яке зачаровує своїм колоритом, атмосферою портового міста та затишними вуличними кафе. Місто відоме своїми винними традиціями, зокрема портвейном, який вперше було виготовлено саме тут.

Вулиці Порту сповнені морським повітрям, ароматом портвейну та криками чайок, створюючи неповторну атмосферу. Прогулянка історичним центром дозволить відчути португальський менталітет і культуру, а також побачити архітектурні перлини, такі як Палац біржі та міст Луїша І.

Для туристів Порту є доступним вибором, особливо в осінній період. Насолодіться прогулянками набережними і вузькими вуличками старого міста, які є безкоштовними і мають своєрідне зачарування.

Основні ціни:

Проживання в хостелі: від 19 євро за ніч

Проживання в недорогому готелі: від 35 євро за ніч

Проїзд у громадському транспорті: 1,5 євро за разовий квиток

Пляшка вина: 4 євро

Кава: еспресо - 1,1 євро, капучино - 1,6 євро

Церкви душ Кармеліташ та ду Карму у Порту (фото: Вікіпедія)

Братислава

Старовинне та самобутнє місто на березі Дунаю, Братислава поєднує архітектуру бароко, класицизму та готики, а затишні вулички Старого міста надають йому особливого шарму.

Прогулянка його історичними вулицями та площею з фонтаном Роланда подарує туристам унікальні враження. Тут можна побачити статую лицаря Роланда, захисника міста, а також насолодитися неспішними прогулянками вузькими вулицями з кафе та галереями.

Братиславський замок, який височіє на схилах Карпат, відкриває панорамний вид на місто та Дунай, який особливо гарний в осінні місяці. Це місто також є зручною точкою відправлення для екскурсій у Відень та Будапешт, до яких можна дістатися менш ніж за годину.

Основні ціни:

Проживання в хостелі: від 17 євро за ніч

Проживання в недорогому готелі: від 33 євро за ніч

Проїзд у громадському транспорті: 1 євро за разовий квиток

Пляшка вина: 6 євро

Кава: еспресо - 1,9 євро, капучино - 2,7 євро

Братиславський град вночі (фото: Вікіпедія)

Рига

Рига, столиця Латвії, приваблює туристів не лише доступними цінами, але й своєю архітектурою в стилі модерн та прекрасними парками. Старе місто Риги, яке входить до спадщини ЮНЕСКО, занурює в атмосферу затишних кафе та маленьких крамничок на фоні старовинних будівель.

У місті є чимало безкоштовних розваг, зокрема музеї та художні галереї. Рига також відома своїм етнографічним музеєм, де представлено понад сто будівель, що відображають традиційну культуру Латвії.

Туристи можуть відвідати мальовничі оглядові майданчики, з яких відкриваються краєвиди на історичні райони та річку.

Основні ціни:

Проживання в хостелі: від 19 євро за ніч

Проживання в недорогому готелі: від 30 євро за ніч

Проїзд у громадському транспорті: 1,5 євро за разовий квиток

Пляшка вина: 7 євро

Кава: еспресо - 2,1 євро, капучино - 3 євро

Площа Лівов у Ризі (фото: Вікіпедія)

Прага

Прага, столиця Чехії, продовжує зачаровувати мандрівників своїми готичними замками, затишними вуличками та старовинною архітектурою. Восени місто особливо гарне: на фоні жовтогарячого листя можна побачити древній Празький Град і знаменитий Карлів міст.

Чеська кухня і місцеве пиво, зварене за стародавніми рецептами, також додадуть нотку унікальності подорожі. Туристи можуть насолодитися бюджетними обідами, а також безкоштовними екскурсіями по місту, включаючи відвідування Ботанічного саду та Стіни Джона Леннона.

Основні ціни:

Проживання в хостелі: від 26 євро за ніч

Проживання в недорогому готелі: від 23 до 34 євро за ніч

Проїзд у громадському транспорті: 1,2 євро за разовий квиток

Пляшка вина: 5,6 євро

Кава: еспресо - 2 євро, капучино - 2,8 євро

Прага (фото: Вікіпедія)