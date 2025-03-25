4 навички, які допоможуть вам не втратити роботу в епоху розвитку ШІ

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, автоматизуючи рутинні завдання та створюючи нові виклики для фахівців. Однак, замість того щоб боятися втрати роботи, важливо адаптуватися і розвивати навички, які будуть затребувані в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Всесвітнього економічного форуму The World Economic Forum.
Нове дослідження Workday під назвою Elevating Human Potential показує, що більшість співробітників (83%) вважають: ШІ зробить унікальні людські навички ще важливішими. Майже стільки ж (76%) зазначають, що зі зростанням використання ШІ вони відчувають ще більшу потребу в людському спілкуванні. Це вказує на те, що в майбутньому наша особистість і навички відіграватимуть вирішальну роль.
Але домогтися такого майбутнього поодинці неможливо. Це вимагає спільних зусиль - руху далекоглядних лідерів, які використовують ШІ на благо, щоб переосмислити розвиток, розкрити потенціал людей і трансформувати індустрії.
Уявіть світ, де ШІ не просто автоматизує завдання, а дає змогу зосередитися на розвитку якостей, життєво важливих для людського прогресу: креативності, лідерства, навчання та довіри.
У сучасному світі, керованому ШІ, креативність стає однією з найцінніших людських навичок. Дослідження показало, що 83% респондентів вірять: ШІ посилить креативність і відкриє нові джерела економічної цінності.
Замість того щоб боятися ШІ як загрози творчості, потрібно сприймати його як потужного союзника. Автоматизуючи рутинні завдання, штучний інтелект звільняє нас для втілення ідей і розкриття творчого потенціалу.
Але ШІ робить дещо більше, ніж просто економить час. Він може активно стимулювати креативність, генеруючи нові ідеї, аналізуючи дані для виявлення прихованих закономірностей і пропонуючи несподівані перспективи.
Цей динамічний зв'язок між людиною і машиною відкриває нову еру інновацій, прискорюючи прориви і трансформуючи цілі галузі.
Штучний інтелект радикально змінює підхід до управління та взаємодії керівників з командами. Згідно з дослідженням, впровадження ШІ змістить фокус лідерства в бік стратегічного мислення і перенавчання співробітників для роботи в новій реальності.
Автоматизуючи рутинні процеси - від оцінки ефективності до складання планів розвитку та написання описів вакансій - ШІ надає лідерам найцінніший ресурс: час.
Використовуючи цей час, керівники зможуть зосередитися на стратегічному плануванні та формуванні бачення майбутнього. За допомогою ШІ-агентів вони зможуть аналізувати тенденції, передбачати виклики та оптимізувати ключові бізнес-процеси, звільняючи місце для справді значущої роботи.
Замість того щоб потопати в повсякденних завданнях, лідери зможуть дивитися на ситуацію ширше і надихати команди на досягнення амбітних цілей.
Такий перехід до лідерства, орієнтованого на людину і посиленого ШІ, допомагає керівникам створювати робочу культуру, в якій співробітники відчувають себе цінними, вмотивованими і готовими долати складнощі сучасного світу.
Згідно з дослідженням, 81% співробітників вважають, що ШІ радикально змінює вимоги до навичок для успішної роботи. У таких умовах критично важливо розвивати культуру безперервного навчання. Але тепер йдеться не просто про освоєння нового ПЗ або процесів - важливо навчитися ефективно використовувати сам ШІ.
Це означає підвищення кваліфікації, розуміння принципів роботи ШІ та освоєння методів взаємодії з ним для вирішення завдань і стимулювання інновацій. Сьогодні ШІ-платформи роблять процес навчання доступнішим, ніж будь-коли.
В епоху стрімких технологічних змін ті, хто сприймає ШІ не тільки як інструмент, а й як предмет вивчення, отримують ключову конкурентну перевагу. Опанування штучного інтелекту можна порівняти з вивченням мови майбутнього, яка відкриває нові можливості, допомагає долати кадрові розриви та дає змогу залишатися на крок попереду.
Довіра - основа здорового суспільства, проте сьогодні багато інститутів переживають кризу впевненості. Але що, якщо технології допоможуть відновити довіру? Це не така вже й фантастична ідея.
У Workday переконані, що ШІ здатний привести нас у нову еру прозорості та відповідальності, де внутрішні процеси організацій - від державних структур до приватних компаній - стануть відкритішими та доступнішими.
І це не просто гіпотеза. Дослідження World Economic Forum показує, що 90% опитаних вірять: ШІ може значно підвищити рівень прозорості та підзвітності. Це відображає прагнення людей до чесних та етичних інституцій, у яких рішення ухвалюють об'єктивно і з ясними мотивами.
Революція навичок під управлінням ШІ вже почалася. Але щоб по-справжньому розкрити її потенціал, ми повинні спільними зусиллями задати їй правильний напрямок. Це вимагає співпраці між людьми і машинами, розвитку лідерства, орієнтованого на людину, інвестицій у навчання і підвищення довіри до ШІ за рахунок прозорості.
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