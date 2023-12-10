ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

4 міфи про масаж обличчя, які заважають вам надовше зберегти красу

Неділя 10 грудня 2023 19:37
UA EN RU
4 міфи про масаж обличчя, які заважають вам надовше зберегти красу Що треба знати масаж обличчя (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Навколо б'юті сфери ходить чимало міфів. Зокрема про те, що не всім жінкам можна робити масаж обличчя. Але насправді він здатний стимулювати циркуляцію крові у шкірі та покращувати її вигляд. А це - надовше зберігає красу.

Про те, в які міфи про масаж обличчя не треба вірити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.

Масаж розтягує шкіру

"Масаж розтягує шкіру - як часто ми чуємо цей міф, невідомо ким вигаданий. Шкіра - найеластичніший орган і найстійкіший до дій. Розтягнути шкіру можна лише зсередини - ожирінням, набряками або вагітністю", - пояснює косметолог.

Масаж розсмоктує жир на худому обличчі

Часто буває, що жінки не хочуть робити масаж обличчя, бо воно худе. Начебто вправи розсмокчуть останній жир на ньому.

"Дорогі мої жінки, руками розсмоктати жир, та ще й локально - це казочки. А ось покращити якість жирової клітковини, вигнати з неї набряки, вдихнути нове життя з покращенням того ж кровообігу - це можливо. Масаж приведе мʼязи до нормального тонусу і ваші щічки розправляться та засяють", - додає Позднякова.

Не можна робити на чутливій шкірі

Дехто боїться робити масаж обличчя через чутливу шкіру, начебто таку не варто піддавати додатковому впливу.

"Забирайте агресивні засоби для шкіри обличчя, виведіть із тканин все непотрібне, покращивши мікроциркуляцію. Це все можна зробити масажем. І шкіра, наситившись зсередини, викинувши всі застійні речовини, включить самогенерацію! Засяє і скаже вам спасибі", - каже косметолог.

Не допомагає у зрілому віці

"Іноді жінки кажуть, що у їхньому віці масаж вже не допоможе. Але поки ми живі - ми можемо творити чудеса, які залежать тільки від нас. І усе працюватиме для вас у вашому організмі, все прагнутиме здорової молодості - тільки допоможіть. І самі здивуйтеся здібностям свого супертіла", - каже експерт.

Читайте також про те, як вдома робити антивіковий масаж.

Раніше ми писали про те, як позбутись другого підборіддя без пластичних операцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
косметологія Красота