4 міфи про масаж обличчя, які заважають вам надовше зберегти красу

Навколо б'юті сфери ходить чимало міфів. Зокрема про те, що не всім жінкам можна робити масаж обличчя. Але насправді він здатний стимулювати циркуляцію крові у шкірі та покращувати її вигляд. А це - надовше зберігає красу.

Про те, в які міфи про масаж обличчя не треба вірити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram .

Масаж розтягує шкіру

"Масаж розтягує шкіру - як часто ми чуємо цей міф, невідомо ким вигаданий. Шкіра - найеластичніший орган і найстійкіший до дій. Розтягнути шкіру можна лише зсередини - ожирінням, набряками або вагітністю", - пояснює косметолог.

Масаж розсмоктує жир на худому обличчі

Часто буває, що жінки не хочуть робити масаж обличчя, бо воно худе. Начебто вправи розсмокчуть останній жир на ньому.

"Дорогі мої жінки, руками розсмоктати жир, та ще й локально - це казочки. А ось покращити якість жирової клітковини, вигнати з неї набряки, вдихнути нове життя з покращенням того ж кровообігу - це можливо. Масаж приведе мʼязи до нормального тонусу і ваші щічки розправляться та засяють", - додає Позднякова.

Не можна робити на чутливій шкірі

Дехто боїться робити масаж обличчя через чутливу шкіру, начебто таку не варто піддавати додатковому впливу.

"Забирайте агресивні засоби для шкіри обличчя, виведіть із тканин все непотрібне, покращивши мікроциркуляцію. Це все можна зробити масажем. І шкіра, наситившись зсередини, викинувши всі застійні речовини, включить самогенерацію! Засяє і скаже вам спасибі", - каже косметолог.

Не допомагає у зрілому віці

"Іноді жінки кажуть, що у їхньому віці масаж вже не допоможе. Але поки ми живі - ми можемо творити чудеса, які залежать тільки від нас. І усе працюватиме для вас у вашому організмі, все прагнутиме здорової молодості - тільки допоможіть. І самі здивуйтеся здібностям свого супертіла", - каже експерт.