4 маленькі кроки, які зроблять ваші стосунки міцними на довгі роки

Замініть зауваження турботою

Звісно, всі ми любимо побурчати. Проте з критикою варто бути обережними, адже вона сприймається людьми як безпосередня атака на них. Часто її сприймають як негативну оцінку самої особи, а не її вчинків. Зрештою, замість того, щоб прислухатися і щось змінити, опонент починає критикувати у відповідь.

Навряд чи вам вдасться повністю відмовитися від зауважень, однак змініть позицію: висловлюйте позитивну потребу замість негативного судження, уникайте того, щоб ваш партнер відчував себе атакованим. Наприклад, замініть "ти" повідомлення, на "я" повідомлення (замість "ти знову це зробив", скажіть "я хвилююсь, коли так відбувається").

Забудьте про зневагу

Не варто демонстративно ігнорувати чи зневажати присутність вашого партнера - таким чином ви нічого не досягнете, а лише зіпсуєте стосунки. Ваш партнер може відчувати себе ображеним, тож не використовуйте грубий сарказм, образи чи чорні жарти.

Щоб не робити такого, намагайтеся створити звичку дякувати своєму партнеру та виявляти захоплення ним.

Будьте відповідальними

Під час конфліктів замість того, щоб визнати проблему, багато людей починають закидувати обвинуваченнями у відповідь. Так вони намагаються перекласти відповідальність на чужі плечі.

Цим ви не вирішите проблему й напруга лише наростатиме. Щоб не заганяти себе у нескінченні конфлікти, навчіться визнавати власну відповідальність.

Заспокойтесь, а не тікайте

Намагання оминути розв'язання проблеми, щоб нічого не призвело до конфлікту, завжди робить тільки гірше. Адже разом з суперечкою ви уникаєте (свідомо чи ні) і власного партнера.

Ситуація залишається не вирішеною, натомість обидва партнери почувають себе некомфортно та самотньо, розділено. Щоб такого не траплялося, спочатку заспокойтесь, щоб потім далі обговорити деталі конфлікту і знайти шляхи вирішення.