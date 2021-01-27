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4-річна українка стала зіркою мережі: вона вчить правильно говорити українською

Львів, Середа 27 січня 2021 15:18
4-річна українка стала зіркою мережі: вона вчить правильно говорити українською
У Львові маленька українка стала зіркою мережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові 4-річна Христина Малин дає мовні поради в популярній соцмережі Instagram. Кумедні відео з дівчинкою викладає туди її мама. У роликах малятко вчить, як правильно, а не суржиком розмовляти українською мовою.

Про цю сім'ю розповіли в сюжеті ТСН. Поки підписників у Христини Малин не багато, але вона цим абсолютно не переймається.

"Скажіть бабусі, дідусеві, мамі й татові, що це називається не вилка, а виделка", — каже дівчинка у своєму відео.

За словами мами дівчинки, донька почала дуже рано говорити та помічати, що вдома вона чує одне, а на вулиці або в дитячому садку зовсім інше.

"Їй було близько 2,5 років. Вона мене запитує: "Чому ми говоримо привіт, а нам відповідають привєт". Такого багато назбиралося", - розповіла мама дівчинки Леся Дуда.

Батьки відзначають, що такий дар у дитини виник після того, як вона слухала читання багатьох книжок.

Майстер-класами у соцмережі Христина з мамою не обмежилися, в майбутньому вони хочуть пропагувати правильну мову для більш широкої аудиторії. Якщо вдасться зібрати первинну суму, то вже влітку з'явиться великий проект.

"Це програма для дітей, для їх батьків, для бабусь і дідусів, для нянь і вихователів. Для тих, хто в силу різних обставин, мають різний мовний досвід. Ми можемо навчити дитину говорити "виделка", а не "вилка". Але якщо п'ять дорослих навколо скажуть "вилка", то дитина розуміє: дорослий це авторитет. Тому наша програма зроблена для того, щоб виробити у дитини мовну стійкість", - розповіла мама дівчинки.

У Львові маленька українка вчить правильно говорити

Як ми раніше писали, маленька українка виграла у міжнародному вокальному конкурсі.

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