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4 фрази-табу, які у жодному разі не можна говорити дитині

Які фрази можуть травмувати дитину (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Нерідко батькам важко проконтролювати свої емоції, якщо дитина чимось провинилась і вони зопалу можуть наговорити зайвого. Ще гірше, якщо деякі токсичні фрази дорослі повторюють регулярно. Психіка дитини дуже вразлива, тож її можна легко травмувати.

Про те, які фрази не варто говорити дітям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Київський Дворик в Instagram.

"Ти можеш краще"

"Уявіть, що ви дуже стараєтесь, щоб досягти якогось результату, а потім важлива людина каже вам, що цього недостатньо і ви не заслуговуєте на похвалу. У будь-якому віці такі слова дуже ранять. Адже ми завжди робимо краще, на що здатні у конкретний момент", - кажуть психологи.

"Тут немає нічого твого"

"Ця фраза дає дитині зрозуміти, що ані її кордони, ані її почуття для вас не важливі, в домі для неї не існує безпечного місця. Все, що є дорогим для малечі, батьки можуть відібрати, не пояснюючи причин", - говорять експерти.

"Відійди, я краще сам зроблю" 

"Одна з головних функцій батьків - це навчити дитину самообслуговуванню в побуті. Виховання частково складається із взаємодії в домі та догляді за ними", - зазначають психологи.  

При цьому вони додають, що приготування обіду або ремонт меблів за участю дитини займає значно більше часу. А відмовляюсь від допомоги, батьки не тільки позбавляють дитину важливого досвіду та нових навичок, але також негативно впливають на самооцінку.

"Будеш так поводитись - я тебе у дитбудинок здам"

Безумовний лідер серед фраз-табу - це погроза позбутися дитини, якщо вона поводитиметься не так, як би хотілося батькам. 

"Цю фразу буквально можна перекласти так: "Я люблю тебе тільки тоді, коли ти відповідаєш моїм вимогам та очікуванням. Якщо ти цього не будеш робити, я тебе кину", - пояснюють психологи.

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