4 фрази-табу, які у жодному разі не можна говорити дитині

"Ти можеш краще"

"Уявіть, що ви дуже стараєтесь, щоб досягти якогось результату, а потім важлива людина каже вам, що цього недостатньо і ви не заслуговуєте на похвалу. У будь-якому віці такі слова дуже ранять. Адже ми завжди робимо краще, на що здатні у конкретний момент", - кажуть психологи.

"Тут немає нічого твого"

"Ця фраза дає дитині зрозуміти, що ані її кордони, ані її почуття для вас не важливі, в домі для неї не існує безпечного місця. Все, що є дорогим для малечі, батьки можуть відібрати, не пояснюючи причин", - говорять експерти.

"Відійди, я краще сам зроблю"

"Одна з головних функцій батьків - це навчити дитину самообслуговуванню в побуті. Виховання частково складається із взаємодії в домі та догляді за ними", - зазначають психологи.

При цьому вони додають, що приготування обіду або ремонт меблів за участю дитини займає значно більше часу. А відмовляюсь від допомоги, батьки не тільки позбавляють дитину важливого досвіду та нових навичок, але також негативно впливають на самооцінку.

"Будеш так поводитись - я тебе у дитбудинок здам"

Безумовний лідер серед фраз-табу - це погроза позбутися дитини, якщо вона поводитиметься не так, як би хотілося батькам.

"Цю фразу буквально можна перекласти так: "Я люблю тебе тільки тоді, коли ти відповідаєш моїм вимогам та очікуванням. Якщо ти цього не будеш робити, я тебе кину", - пояснюють психологи.