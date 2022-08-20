Эти 4 фактора вам сразу скажут, что купаться в водоеме нельзя

Промышленные предприятия поблизости

Если рядом с вами находится водохранилище, а рядом с ним - промышленное предприятие, то купаться там не стоит. Не нужно залезать в воду, если рядом есть заводы или фабрики.

В таких водоемах вода точно не лучшего качества, так как отходы от предприятий могут сливаться и выбрасываться даже там, где вы этого не видите.

Такая вода может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а после купания могут быть сильная аллергия и даже отравление.

Домашний скот и птицы

Небольшие водоемы в селах, озера или речки, часто становятся местом водопоя коров, лошадей и небольшого рогатого скота. Вода в таких местах может быть загрязнена паразитами и бактериями, которые переносят животные.

Если возле водоема вы заметили следы копыт или гной, то лучше поищите другое место для купания. Не позволяйте в таких водоемах купаться вашим домашним животным, так как они могут подхватить инфекцию или паразитов.

Утки, гуси и лебеди водятся в тех водоемах, где достаточно их излюбленного корма — улиток, обитающих на водорослях.

А улитки — промежуточные хозяева для личинок церкарий, живущих в кровеносной системе птиц, но способных проникать под кожу человека, вызывая дерматит.

Не стоит купаться и там, где гнездятся чайки.

В воде стирают вещи или моют машины

В селах до сих пор соблюдают традицию - стирают в речной воде. А уж выкатить автомобиль на реку или в озеро и там его помыть с химией - стандартная практика.

Если вы увидели возле водоема подобную картину, то купайтесь в другом месте. Потому что в такой воде полно химии и бактерий. А еще лучше - вызовите соответствующие службы.

Никаких спасателей

На пляжах возле больших водоемов должны быть спасатели или хотя бы какой-нибудь пункт наблюдения. На лесных озерах таких спасателей нет, поэтому хорошо подумайте, стоит ли залезать в воду.

И еще очень важно, чтобы там, где спасатели есть - они действительно наблюдали за отдыхающими, а не читали новости в телефоне. Если заметите такого спасателя - плавайте аккуратно, и по возможности, вежливо напомните ему о его обязанностях.

Река или озеро?

Считается, что для купания лучше подходит река, так как там проточная вода. Вода постоянно меняется и условий для размножения бактерий не так уж и много. В озерах вода стоячая и риска подцепить там паразитов или бактерий намного больше.

В любом случае старайтесь при купании не глотать воду и после процедур сразу вытереть нос, рот, уши. Можно использовать влажную салфетку или умыться чистой водой.

Не позволяйте детям закапываться на пляже в песок, если его чистота вызывает сомнения. Микробы и бактерии прячутся на глубине 5-6 см, так как там для них идеальная среда - тепло и влажно.