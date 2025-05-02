4 факти про гній, які треба знати кожному городнику: можливо, ви роками помилялись

Чи можна використати свинячий гній?

Свинячий гній вважається непридатним для грядок через ризик зараження паразитами. Але це справедливо лише для свіжого гною, який не пройшов термічну обробку або тривале компостування.

Насправді, після трирічного визрівання він стає безпечним і дуже поживним. Його можна використовувати під плодові дерева, декоративні кущі та навіть на квітниках. Головне - не вносити його під овочі та полуницю, що контактують із ґрунтом.

Якщо витримати всі умови, свинячий гній нічим не гірший за коров’ячий. А в родючості він навіть перевершує багато інших добрив.

Чи можна вносити у ґрунт свіжий гній?

Міф про те, що гній не можна вносити свіжим, частково правдивий. Але існують так звані "гарячі" види гною - наприклад, кінський, який швидко розкладається та добре зігріває землю. Його часто використовують для теплих грядок ранньою весною.

А ось "холодний" коров’ячий або свинячий гній краще витримати хоча б рік. Ще менш агресивний - кролячий гній: його можна використовувати свіжим, якщо тварини харчувались травою, а не комбікормом. Тут усе залежить від типу і якості гною. Навіть "сирий" гній може бути корисним, якщо знати, коли і де його застосовувати.

Кінський гній можна вносити у ґрунт навіть свіжим (фото: Pexels.com)

Чи можна використати собачі фекалії?

Цей вид органіки має погану репутацію, але це не означає, що його не можна використати. Так, його не рекомендують класти в загальний компост для грядок з овочами. Але в окремому компості для декоративних рослин або дерев - чому б і ні?

Якщо витримати собачий послід хоча б два роки у спеціальній купі, з додаванням трав’яної маси, ґрунту і торфу, він повністю розкладається. За бажанням можна додати мікробіологічні препарати для прискорення процесу.

Через рік-півтора він перетворюється на звичайний перегній. Головне - дотримуватись гігієни та не використовувати його під їстівні культури.

Чим відрізняються різні види гною?

Часто вважають, що один вид гною кращий за інший, але це не зовсім так. Усі вони містять основні елементи - азот, фосфор, калій, - але відрізняються швидкістю розкладання.

Кінський гній працює швидко, тому його цінують за миттєвий ефект.

гній працює швидко, тому його цінують за миттєвий ефект. Кролячий - менш агресивний, тому добре підходить для чутливих культур.

- менш агресивний, тому добре підходить для чутливих культур. Свинячий і коров’ячий гній мають подібний склад, і лише кислотність трохи різниться.

Правильне використання важливіше за вибір виду.