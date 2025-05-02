4 факти про гній, які треба знати кожному городнику: можливо, ви роками помилялись

Гній вважається одним з найцінніших органічних добрив, однак навколо нього існує багато хибних переконань. Багато дачників досі вірять у заборону використання певних видів гною або бояться заразити грядки паразитами.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як дотримуватись правил компостування та знати властивості кожного виду гною.
Свинячий гній вважається непридатним для грядок через ризик зараження паразитами. Але це справедливо лише для свіжого гною, який не пройшов термічну обробку або тривале компостування.
Насправді, після трирічного визрівання він стає безпечним і дуже поживним. Його можна використовувати під плодові дерева, декоративні кущі та навіть на квітниках. Головне - не вносити його під овочі та полуницю, що контактують із ґрунтом.
Якщо витримати всі умови, свинячий гній нічим не гірший за коров’ячий. А в родючості він навіть перевершує багато інших добрив.
Міф про те, що гній не можна вносити свіжим, частково правдивий. Але існують так звані "гарячі" види гною - наприклад, кінський, який швидко розкладається та добре зігріває землю. Його часто використовують для теплих грядок ранньою весною.
А ось "холодний" коров’ячий або свинячий гній краще витримати хоча б рік. Ще менш агресивний - кролячий гній: його можна використовувати свіжим, якщо тварини харчувались травою, а не комбікормом. Тут усе залежить від типу і якості гною. Навіть "сирий" гній може бути корисним, якщо знати, коли і де його застосовувати.
Цей вид органіки має погану репутацію, але це не означає, що його не можна використати. Так, його не рекомендують класти в загальний компост для грядок з овочами. Але в окремому компості для декоративних рослин або дерев - чому б і ні?
Якщо витримати собачий послід хоча б два роки у спеціальній купі, з додаванням трав’яної маси, ґрунту і торфу, він повністю розкладається. За бажанням можна додати мікробіологічні препарати для прискорення процесу.
Через рік-півтора він перетворюється на звичайний перегній. Головне - дотримуватись гігієни та не використовувати його під їстівні культури.
Часто вважають, що один вид гною кращий за інший, але це не зовсім так. Усі вони містять основні елементи - азот, фосфор, калій, - але відрізняються швидкістю розкладання.
Правильне використання важливіше за вибір виду.
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Gardener's Path, Ogorod.ua.