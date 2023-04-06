4 дурні помилки, які роблять майже всі чоловіки на побаченнях: як жінці варто реагувати

Побачення можуть принести масу радості та задоволення. А можуть провалитися з тріском – якщо спілкування буде нудним. І часом чоловіки самі винні у тому, що жінка виявилася розчарованою та без ентузіазму розглядає запрошення поспілкуватися знову.

Психолог Девід Копланд назвав типові 4 помилки, які роблять чоловіки на побаченнях та в рази знижують свої шанси на продовження спілкування.

Помилка 1. Нудні розмови

Чоловік, сподіваючись вразити даму серця, починає захоплено розповідати про наукову фантастику, історію використання волоконної оптики в телекомунікаціях, спорт, роботу чи вибирають іншу тему, яка явно нецікава його співрозмовниці.

Річ у тому, що жінки дуже часто потрапляють у ситуацію, коли чоловік на побаченні починає обговорювати тему, в якій вона зовсім не розуміється і їй вона не цікава.

Коли чоловік довго розмірковує про швидкість інтернету, про можливості комп'ютерів або гравітації, жінки можуть лише кивати головою і посміхатися. І через пів години чи годину вони хочуть лише одного – піти.

Чоловіки так чинять, оскільки в компанії малознайомої жінки часто почуваються безглуздо і тому вони починають говорити на теми, в яких знаються найкраще.

Якщо ваш новий знайомий саме так і чинить, то не поспішайте скидати його з рахунків - швидше за все він просто хоче справити на вас враження. Можна плавно переключити розмову на іншу тему або з гумором і делікатно натякнути, що краще поговорити про щось інше.

"Будьте чесні з чоловіком і не бійтеся перервати його, намагаючись перевести розмову на іншу тему. Можливо, він не знає, що говорить занадто багато або що вас ця тема не цікавить. Якщо ви вдаєте зацікавлення, то це ще більше його надихне", - рекомендує психолог.

До речі, реакція на спробу перервати нецікаву розмову буде також дуже важливою. Чоловік може перепросити та переключитися на щось інше, може розчаруватися і трохи образитися, а ще йому може стати соромно, і він боятиметься поглянути на жінку. А жінка отримає додаткову інформацію про нову людину.

Помилка 2. Він не прийшов на побачення чи сильно спізнився

Такий промах можна навіть назвати фатальним, тому що надто добре показує його характер. Сам факт неприємний, але дає відмінний шанс попрактикуватися потім у відмовах.

Проте психолог рекомендує у такій ситуації давати чоловікові ще один шанс, щоби виправитися. Не варто приймати на свій рахунок таку поведінку і вдаватися в питання, чи маєте ви відношення до його неправильних дій.

Але правда, зазвичай полягає в тому, що ви не знаєте, що трапилося. Може, він переплутав дні, час, він забув про зустріч, у нього захворів кіт і довелося мчати до ветеринара, або друг застряг на трасі, і він помчав його рятувати. У будь-якому випадку – ви причину не знаєте.

І так, у будь-якій ситуації чоловік повинен був залишити вам повідомлення, написати чи зателефонувати й таке інше. Але в реальному світі ситуація інша і, можливо, хлопцеві важко справлятися з несподіваними обставинами.

Копланд рекомендує жінкам не дзвонити та не писати повідомлення доти, доки ви розсерджені. Коли заспокоїтеся – треба ввічливо з'ясувати, що сталося.

Не кричіть і не звинувачуйте – так чоловік закриється в собі та замовкне. Дозвольте йому попросити вибачення та виправдатися. Якщо вас пояснення задовольнить – дайте ще один шанс. Якщо ні - варто відповісти тверде "ні". Якщо знову не прийде – тим більше.

Помилка 3. Чоловік поводиться так, що його хочеться пожаліти

На жаль, далеко не всі чоловіки вміють вести романтичні бесіди та не знають, як підійти до жінки. І це може навіть стати гарною ознакою, тому що хороші, чесні, серйозні та працьовиті хлопці зазвичай не виглядають крутими романтиками та спокусниками. І на перших побаченнях вони незграбні, можуть вдарити обличчям у бруд.

Це не означає, що будь-який хлопець, який поводиться на початку спілкування незграбно, вам має підійти. Але й не давати хлопцеві шансу за те, що він сказав дурість чи зробив помилку – не варто.

"Дайте чоловікові можливість поводитися так, як він може, і якщо він той, з ким варто розвивати стосунки, то він скоро навчиться поводитися з вами романтично і ніжно. Якщо ви його прощаєте, це не означає, що ви схильні до всепрощення або це означає, що ви даєте чоловікові можливість виправитися і йдете йому назустріч, коли він намагається бути романтичним, навіть якщо він при цьому незграбний", - наголошує психолог.

Помилка 4. Він швидко та наполегливо починає домагатися жінку

Деякі чоловіки можуть почати чіплятися практично відразу, і жінці варто заздалегідь вирішити, як вона на це реагуватиме. Більшість чоловіків намагаються зробити перший крок і дотримуватися тієї швидкості зближення, яку задає жінка. Ваша реакція залежить від ваших вимог і від того, чого ви хочете зрештою від чоловіка.

Вам потрібно вирішити для себе, що саме стане для вас образливим і наскільки ви можете вважати себе ображеною. Запам'ятайте, що чоловік може зробити перший хід до зближення тому, що він неправильно витлумачив вашу поведінку.

Коли він робить те, що, на вашу думку, йому не варто було б робити, ви самі вирішуєте, чи ви вибачите його. Зрештою, це залежить від того, наскільки безпечно ви відчуваєте себе в його компанії, наскільки, на вашу думку, він перейшов межі дозволеного і від того, що ви хочете від нього отримати.