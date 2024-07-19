4 дивних, але корисних додатки для Macbook, які виділять ваш комп'ютер серед інших

BananaBin

Насправді легко забути про те, що кошик вашого комп'ютера переповнений. BananaBin - це грайливий додаток, який додає мух у ваш кошик, коли він заповнюється. Ви можете встановити поріг спрацьовування: 10 МБ, 1 ГБ або 10 ГБ.

Ці мухи напрочуд реалістичні. Вони літають навколо іконки кошика і навіть розлітаються, коли курсор миші наближається надто близько.

З одного боку, це, звісно, дурість. З іншого боку, якщо ви ставитеся до людей, які люблять регулярно звільняти місце на своєму пристрої, це є корисним нагадуванням - якщо ви бачите мух, настав час спустошити кошик.

BananaBin (фото: Lifehacker)

Juice

Цей додаток дозволяє замінити значок батареї емодзі, ASCII-графікою або навіть дивними рядками тексту, на кшталт "Я повний!" Ви можете вибрати один із вбудованих варіантів або ж пуститися у всі тяжкі та придумати свій власний.

Звичайно, це не зробить вас продуктивнішим, зате може викликати посмішку. А життя надто коротке, щоб не робити іноді дурниць на своєму комп'ютері.

Juice (фото: Lifehacker)

FuzzyTime

Цей додаток замінює звичайний годинник на розпливчасті фрази. Наприклад, замість точного часу, FuzzyTime покаже напис "близько трьох" (коли насправді майже три години).

Встановіть FuzzyTime, відключіть відображення годинника в налаштуваннях панелі меню, і зможете сприймати час більш спокійно.

FuzzyTime (фото: Lifehacker)

Rocket

Одна з найкращих функцій Slack - можливість ввести двокрапку, а потім кілька літер, щоб швидко знайти та додати емодзі. Rocket - це безкоштовний додаток для Mac, який привносить цю функцію в кожний застосунок вашої системи.

Якщо ви та людина, яка багато використовує емодзі, то цей додаток для вас - ви здивуєтеся, як раніше жили без нього.

Rocket (фото: Lifehacker)