4 безпрограшні способи змусити чоловіка думати про жінку: вони справді працюють!

Будьте у дефіциті

Тут все дуже просто – чоловік повинен шукати зустрічі з вами, спілкування. А вам для цього лише потрібно бути не "перед його носом". Тобто, не давайте чоловікові багато своєї присутності, зменште кількість контактів, не пишіть по 100 повідомлень на день, не телефонуйте просто поговорити. Зникати не потрібно, але створити ілюзію своєї відсутності можна.

Якщо ви дійсно цікавите чоловіка, він турбуватиметься, що ви зникли з його горизонту і мовчите. Він почне виявляти ініціативу, цікавитись, куди ви зникли, шукати зустрічі. Пам'ятайте, у будь-якому сучасному чоловікові живе мисливець.

Скоротіть спілкування у соціальних мережах

Якщо ви підписані один на одного в соціальних мережах, то варто знати невеликий нюанс – чоловіки часто відстежують тих, хто їм подобається, за постами та сторіс. Якщо ви ставите їх по кілька штук на день, то дзвонити вам і питати, як справи, чоловік не матиме потреби - він і так всю інформацію отримує.

А от коли кількість публікацій різко знижується, ви не читаєте його пости, не ставите смайлики та лайки – чоловік зверне на це увагу і навіть почне турбуватися. У нього з'явиться привід написати вам повідомлення або зателефонувати, щоб переконатися, чи все добре. І повірте, ви почнете позичати його думки.

Залишіть йому "сюрприз"

Речі мають дуже магічну властивість - вони нагадують нам про близьких людей і події, які принесли приємні відчуття і радість. Тому можна використовувати найпростішу хитрість - залишити в його будинку чи машині якусь дрібницю. Нібито забули. Це може бути флакон духів, шарфик.

Крім того, що запах йому точно про вас нагадає, коли вас поряд немає, ще й сама наявність ваших речей викличе приємні спогади чи думки про вас.

Не обмежуйте контакти

Поки ви не вступили в законний шлюб, у вас не було заручин або хоча б важливої розмови з чоловіком про те, що у вас все серйозно і ви вже пара, не обмежуйте свої контакти з іншими представниками протилежної статі. Чоловіки – у душі мисливці й нічого їх не підстьобує сильніше, ніж здорова конкуренція.

Звичайно ж, не варто для цього зав'язувати стосунки з усіма залицяльниками. Але легкий флірт, спілкування – те, що потрібно. Ви маєте право приймати залицяння від чоловіків, поки не перейшли до стадії виняткових стосунків.