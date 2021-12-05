39-летняя олимпийская чемпионка довела до слез украинцев чувственным танцем на пилоне

Ира говорит, что с детства мечтала побеждать, ведь ее кумирами были Джеки Чан и Брюс Ли. Папа стал личным тренером девочки, закаляя ее с четырех лет.

А в 2004-м весь мир облетели кадры, на которых маленькая, но крепкая 22-летняя девчушка эмоционально бросается в объятия тренера, поваливая его на татами после объявления о победе. Тогда Ира плакала, когда стояла на пьедестале под Гимн Украины.

Сейчас спортсменка говорит, что ей себя жалко, смотря ее выступления. Она вспоминает травмы и давление, мужской вид спорта в котором нужно соответствовать.

Фото: Ирина Мерлени на шоу Україна має талант 2021

До 2012 года Ира бросала спорт, то снова начинала, в итоге ушла работать в администрацию города Хмельницкий по делам молодежи и спорта и налаживать семейную жизнь.

Вышла замуж, родила сыновей Адама и Артура, сейчас им 10 и 15 лет. Пока вела жизнь чиновника, увлеклась сначала зумбой, а потом пилоном. Теперь спортсменка пришла показывать свое умение на всю страну - и у нее получилось!

Притула прятал слезы, Мишина и Кот восхищались. Конечно же она получила три заветные "да" после своего чувственного номера на шесте под песню Стинга "Shape Of My Heart".

Это важно знать:

Ирина Мерлени - олимпийская чемпионка (Афины, 2004), бронзовая призерка Олимпиады (Пекин, 2008); чемпион мира (2000, 2001, 2003), чемпион Европы (2004, 2005).

21 сентября 2013 года вошла в Зал Славы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA).

Отметим, что шоу "Україна має талант" стартовало после четырехлетнего перерыва десятым сезоном. В эфир уже вышел седьмой выпуск, где самые одаренные украинцы показывали свое мастерство перед судьями Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом.

Выходит шоу каждую субботу в вечернем эфире на канале СТБ.