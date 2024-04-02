39 днів до смерті: щоденник Катерини Савенко, яка загинула у Маріуполі, в музеї "Голоси мирних"

У спогадах за 39 останніх днів життя вмістилося все: казковий сніг та жах від смертоносних літаків. Квіт крокусів та холодні виснажливі ночі у підвалі. Вогник надії, який гасився відчаєм, та іронія щодо того, що стадії прийняття горя потребують перегляду.

"Дорогоцінні мої мамо і тато, живіть, будь ласка! Пробачте мені, мої рідні, за все, що я зробила неправильно! Я стою перед вами на колінах, я цілую ваші ноги і землю, по якій ви ходите. Бережи вас Бог", - напише Катерина в один із важких днів. Звертається вона і до своєї донечки Надії, і до друзів…

Записи обірвуться 29 березня 2022 року. Російський снаряд влучить у їх будинок. Віталій загине одразу. Важкопоранена Катерина через три дні вистрибне з охопленої пожежею лікарні, і у страшних муках житиме ще дві доби.

"Мама! Я ранена. В горбольнице №1. Врачи все ушли. Поломана нога и разорвано лицо. Виталик погиб. Надя в больничном подвале. Помогите", - таким було її останнє повідомлення на крихітній картонці.

Цю записку передадуть її матері… Мами Каті та Віталія підуть до лікарні. Доньку мати побачить випадково. Катя помре на її руках у підвалі 4 квітня... Катерині назавжди залишиться 42 роки. Віталію — 47. Їхня донька Надія виживе та зможе евакуюватися.

Щоденник Катерини Савенко - це набагато більше, ніж особисті дописи однієї людини. У ньому - трагедія Маріуполя. Трагедія України.

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