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33-річний українець отруївся грибами, дуже схожими на печериці: як вони виглядають

Черкаська область, Вівторок 30 квітня 2024 10:53
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33-річний українець отруївся грибами, дуже схожими на печериці: як вони виглядають У Черкаській області 33-річний чоловік отруївся грибами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Черкаській області зафіксували випадок важкого отруєння грибами. Чоловік з'їв гриби, які дуже схожі на печериці.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про важливі симптоми отруєння, які не можна ігнорувати.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт черкаського Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Держпродспоживслужби.

Що відомо

33-річний чоловік зібрав гриби на подвір’ї свого будинку. Виявилось, що вони були зовні схожі на дикорослі печериці.

Наступного ранку після споживання грибів у чоловіка з’явилися симптоми отруєння.

Після цього його госпіталізували до терапевтичного відділення місцевої лікарні у стані середньої тяжкості.

Ймовірно, чоловік вживав дикорослі печериці, які дуже схожі з блідою поганкою та печерицею рудіючою отруйною.

33-річний українець отруївся грибами, дуже схожими на печериці: як вони виглядають

Як виглядають печериці та бліда поганка (фото: dpssko.gov.ua)

33-річний українець отруївся грибами, дуже схожими на печериці: як вони виглядають

33-річний українець отруївся грибами, дуже схожими на печериці: як вони виглядаютьПечериця рудіюча отруйна (фото: wikipedia)

Додамо, що росте печериця рудіюча у липні - жовтні в садах, парках, на луках, в лісах на галявинах. Вони поширені по всій Україні.

Симптоми отруєння грибами

До основних симптомів отруєння грибами відносять:

  • нудота
  • блювота
  • різкий біль у животі
  • діарея
  • запаморочення
  • відтік крові від кінцівок
  • судоми
  • поява галюцинацій

Ознаки отруєння можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і за кілька днів.

Важливо, якщо у вас виникають схожі симптоми, потрібно негайно звертатися за допомогою до фахівців.

Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, що вибірково діють на внутрішні органи і системи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему, печінку та нирки

Раніше лікар розвіювала основні міфи про отруєння грибами і назвала їх смертельну дозу.

Також ми писали, чи можна давати дітям їсти гриби та з яких варто починати.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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