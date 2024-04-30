33-летний украинец отравился грибами, очень похожими на шампиньоны: как они выглядят
В Черкасской области зафиксирован случай тяжелого отравления грибами. Мужчина съел грибы, очень похожие на шампиньоны.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важных симптомах отравления, которые нельзя игнорировать.
При написании материала использовались следующие источники: сайт черкасского Центра по контролю и профилактике болезней (ЦКПХ) и Госпродпотребслужбы.
Что известно
33-летний мужчина собрал грибы во дворе своего дома. Оказалось, что они были внешне похожи на дикорастущие шампиньоны.
На следующее утро после употребления грибов у мужчины появились симптомы отравления.
После этого его госпитализировали в терапевтическое отделение местной больницы в состоянии средней тяжести.
Вероятно, мужчина употреблял дикорастущие шампиньоны, которые очень схожи с бледной поганкой и шампиньонами рыжеющими ядовитыми.
Как выглядят шампиньоны и бледная поганка (фото: dpssko.gov.ua)
Шампиньон рыжеющий ядовитый (фото: wikipedia)
Добавим, что растет шампиньоны рыжеющие в июле - октябре в садах, парках, на лугах, в лесах на лужайках. Они распространены по всей Украине.
Симптомы отравления грибами
К основным симптомам отравления грибами относят:
- тошнота
- рвота
- резкая боль в животе
- диарея
- головокружение
- отток крови от конечностей
- судороги
- появление галлюцинаций
Признаки отравления могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и через несколько дней.
Важно, если у вас возникают схожие симптомы, нужно немедленно обращаться за помощью к специалистам.
Тяжесть отравления грибами определяется тем, что они содержат ядовитые соединения, что действуют на внутренние органы и системы человека, поражая желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, печень и почки.
Ранее врач развеивала основные мифы об отравлении грибами и назвала их смертельную дозу.
Также мы писали, можно ли давать детям есть грибы и с которых следует начинать.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.