У 32 роки померла британська дреґ-королева The Vivienne: що відомо

Британська дреґ-королева The Vivienne, справжнє ім'я якої Джеймс Лі Вільямс, померла у 32 роки. Трагічну інформацію підтвердили рідні знаменитості, але причина її смерті наразі залишається невідомою.

The Vivienne померла

Смерть селебріті підтвердили 5 січня цього року. Агент Джеймса заявив, що він "помер на вихідних", і що наразі будь-які інші подробиці повідомлятися не будуть.

"Поліція розслідувала всі обставини смерті 32-річного чоловіка та дійшла висновку, що підозрілих обставин немає. Для коронера буде підготовлено відповідний звіт", - заявив представник зірки.

The Vivienne було 32 роки (фото: instagram.com/thevivienne_)

Що відомо про The Vivienne

Виконавиця стала відомою завдяки участі в шоу RuPaul's Drag Race UK. Вона взяла такий псевдонім, оскільки часто носила одяг від британської дизайнерки Вів'єн Вествуд.

У соцмережах колеги вшановують пам'ять Вільямса, публікуючи відповідні пости. У публікаціях артиста називають "маяком креативності та автентичності", а також підкреслюють, що The Vivienne "втілювала образ справжнього чемпіона".

Американська виконавиця Мішель Візаж назвала Джеймса "маяком для багатьох" і зазначила, що буде за ним сумувати.

Вільямс народився в Північному Уельсі та перебрався до Ліверпуля у 16 років. Він відвідував школу Rydal Penrhos у Colwyn Bay, мав ромське походження.

The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_) The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_) The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)

Початок його кар'єри припав на 2015 рік. Майбутня знаменитість працював в різних барах та опинився у списку найкращих разом з іншою дреґ-виконавицею Ла Вуа. Згодом він знявся у британському реаліті-серіалі RuPaul's Drag Race UK, де здобув перемогу.

Після успіху в реаліті у кар'єрі виконавця почався новий етап. У січні 2022 року The Vivienne знялася в серіалі Channel 4 "Celebrity Hunted". У квітні того ж року вона приєдналася до зйомок 7-го сезону RuPaul's Drag Race All Stars, де колишні переможці франшизи боролися за титул "Королева всіх королев".

Пізніше Вільямс став британським амбасадором для американського реаліті-серіалу RuPaul's Drag Race. Також він став першим дреґ- виконавцем, який брав участь у "Танцях на льоду" у 2023 році.

The Vivienne поза сценічним образом (фото: instagram.com/thevivienne_) The Vivienne поза сценічним образом (фото: instagram.com/thevivienne_)

Особисте життя The Vivienne

У 2019 році артистка одружилася з Девідом Лутфордом. У квітні 2023 року пара оголосила про розставання.

Протягом життя Джеймс зіштовхувався з гомофобними проявами і закликав членів ЛГБТК+ спільноти залишатися пильними, коли ті виходять на публіку. Вільямс також боровся із залежністю від наркотиків, зокрема від кетаміну.

The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)

До слова, дреґ-квін - людина, зазвичай чоловік, що одягається в дреґ (одяг, притаманний протилежній статі), і часто поводититься переважно жіночно, в рамках жіночої гендерної ролі.