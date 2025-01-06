В 32 года умерла британская дрэг-королева The Vivienne: что известно
Британская дрэг-королева The Vivienne, настоящее имя которой Джеймс Ли Уильямс, умерла в 32 года. Трагическую информацию подтвердили родные знаменитости, но причина ее смерти пока остается неизвестной.
РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.
The Vivienne умерла
Смерть селебрити подтвердили 5 января этого года. Агент Джеймса заявил, что он "умер на выходных", и что пока любые другие подробности сообщаться не будут.
"Полиция расследовала все обстоятельства смерти 32-летнего мужчины и пришла к выводу, что подозрительных обстоятельств нет. Для коронера будет подготовлен соответствующий отчет", - заявил представитель звезды.
The Vivienne было 32 года (фото: instagram.com/thevivienne_)
Что известно о The Vivienne
Исполнительница стала известной благодаря участию в шоу RuPaul's Drag Race UK. Она взяла такой псевдоним, поскольку часто носила одежду от британского дизайнера Вивьен Вествуд.
В соцсетях коллеги чтят память Уильямса, публикуя соответствующие посты. В публикациях артиста называют "маяком креативности и аутентичности", а также подчеркивают, что The Vivienne "воплощала образ настоящего чемпиона".
Американская исполнительница Мишель Визаж назвала Джеймса "маяком для многих" и добавила, что будет по нему скучать.
Уильямс родился в Северном Уэльсе и перебрался в Ливерпуль в 16 лет. Он посещал школу Rydal Penrhos в Colwyn Bay, имел ромское происхождение.
The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)
Начало его карьеры пришлось на 2015 год. Будущая знаменитость работал в разных барах и оказался в списке лучших вместе с другой дрэг-исполнительницей Ла Вуа. Впоследствии он снялся в британском реалити-сериале RuPaul's Drag Race UK, где одержал победу.
После успеха в реалити в карьере исполнителя начался новый этап. В январе 2022 года The Vivienne снялась в сериале Channel 4 "Celebrity Hunted". В апреле того же года она присоединилась к съемкам 7-го сезона RuPaul's Drag Race All Stars, где бывшие победители франшизы боролись за титул "Королева всех королев".
Позже Уильямс стал британским амбассадором для американского реалити-сериала RuPaul's Drag Race. Также он стал первым дрэг-артистом, который участвовал в "Танцах на льду" в 2023 году.
The Vivienne вне сценического образа (фото: instagram.com/thevivienne_)The Vivienne вне сценического образа (фото: instagram.com/thevivienne_)
Личная жизнь The Vivienne
В 2019 году артистка вышла замуж за Дэвида Лутфорда. В апреле 2023 года пара объявила о расставании.
На протяжении жизни Джеймс сталкивался с гомофобными проявлениями и призывал членов ЛГБТК+ сообщества оставаться бдительными, когда те выходят на публику. Уильямс также боролся с зависимостью от наркотиков, в частности от кетамина.
The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)
К слову, дрэг-квин - человек, обычно мужчина, который одевается в дрэг (одежда, присущая противоположному полу), и часто ведет себя преимущественно женственно, в рамках женской гендерной роли.
Мы писали, что умерла звезда испанского кино Мариса Паредес, которая воплотила на экране легендарные роли.
Также умерла звезда "Бриллиантовой руки", отец которой был украинцем.
Для написания материала были использованы источники: Instagram артиста, издания Metro, The Guardian и информация об исполнителе из англоязычной Википедии.