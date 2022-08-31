31 августа: строгие запреты в этот особенный день, приметы, у кого именины

31 августа христиане восточного обряда чествуют мучеников братьев Флора и Лавра, которые жили во II веке в Византии, а позже переселились в Иллирию. В народе праздник известен под названием Досевки, а еще - Лошадиный праздник, так как на землях Киевской Руси-Украины считалось, что скот находится под покровительством именно этих святых.

Какие традиции и приметы связаны с этим праздником, что было принято делать и какие запреты бытовали в эту дату - читайте в материале ниже.

Как Флор и Лавр стали покровителями лошадей. История праздника

Как гласят церковные предания, братья были строителями, и во время одного несчастного случая помогли исцелиться юноше. Полученную за свою работу плату они раздавали малоимущим, сами же придерживались строгого поста, активно проповедовали христианство.

Братья пострадали за Веру, и были казнены местным правителем вместе с другими христианами. При этом он приказал бросить Флора и Лавра в пустой колодец, и после засыпать землей. Мощи святых были позднее обнаружены нетленными, и перевезены в Константинополь.

По легенде, мученики были обучены искусству управлять лошадьми Архангелом Михаилом. В многих храмах и музеях сохранились иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей.

В Киеве на Подоле в честь святых Флора и Лавра был построен Флоровский монастырь (XVI век). Гетман Петр Сагайдачный в конце своей жизни предоставил средства на строительство новой церкви при этом монастыре.

Вознесенский Флоровский женский монастырь в Киеве построен в честь святых мучеников Флора и Лавра (фото: uk.wikipedia.org)

Традиции праздника в честь мучеников Флора и Лавра

В этот день в старину было принято особо ухаживать за лошадьми. Животных на Фролов день чистили, заботливо мыли, запрещалось их использовать для труда, гриву коней украшали лентами, кормили самым свежим овсом и сеном. Также коней поили из своих шапок, куда клали серебряную монету - считалось, что тогда животное любое несчастье обойдет стороной.

Священники кропили лошадей святой водой. Также бытовал обычай прогонять животных через "живой" огонь, добытый трением. Верили, что таким образом от коня отгоняли болячки и залечивали все болезни.

Добавим, что 31 августа также было принято на кострах во дворе дома жечь костры из сухой полыни, таким образом отводя нечисть от своего жилища.

А еще из полыни плели венки, которые затем нужно было повесить в доме над входной дверью. Делали это вот с какой целью: если в течение дня такой венок упадет, то на хозяев кто-то наводит порчу.

Также 31 августа хозяйки пекли печенье в форме подковы или в виде лошадей с двумя головами.

Было принято в эту дату угощать малоимущих продуктами и помогать им с работой. Считалось, что такая щедрость должна окупиться сторицей.

Что запрещалось делать 31 августа

Строгий запрет связан с любыми ссорами в семьях и между близкими людьми - это считалось очень плохой приметой. А тем, кто забудет разлады и отпустит обиды, войдет в осень с чистым сердцем - будет улыбаться удача и в дом придет достаток.

Важные запреты в эту дату связаны, конечно же, с лошадьми и скотиной. 31 августа запрещено использовать этих животных для своих нужд.

Считалось дурной приметой резать волосы в этот день - бытовало суеверие, что в противном случае можно лишиться силы и плодородия.

У кого день ангела

31 августа именины отмечают Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.

Основные приметы 31 августа

Если в этот день лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами - скоро ухудшится погода.

Если в небе низкие облака - жди непогоды.

Если до 31 августа не удалось посеять рожь - в следующем году будет плохой урожай.