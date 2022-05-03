Почти 30 тысяч человек уже получили гуманитарную помощь от проекта "Спасаем жизнь"

Так, благодаря пожертвованиям почти семи десятков компаний со всего мира в пострадавшие от войны регионы Украины была доставлена 1644 тонны пакетов - продуктов, товаров первой необходимости, средств гигиены и медикаментов для больниц.

Из них было доставлено на распределительный центр в Запорожье - 650 тонн, 532 приехало в Кривой Рог, 255 - в Каменское, а 207 - в Днепр. В центрах товары формируются в гуманитарные наборы, а оттуда помощь распределяется в города и общины, которые нуждаются в немедленной поддержке.

Так, гуманитарный груз уже поступил в Лозуватскую, Глеюватскую, Широковскую, Карповскую, Новолативскую общины Днепропетровской области, а также в Петровскую общины Кировоградской области. Помогает инициатива бизнесов SCM и в зоне активных боевых действий на Донбассе.

"Спасаем жизнь" уже передал 13 тысяч наборов гуманитарной помощи жителям Покровска, еще 6 тысяч - в город Авдеевка.

Приоритетно помощь получают социально незащищенные слои населения - многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, вынужденные переселенцы и семьи, которые пострадали от войны.

Одна из главных целей проекта на ближайшее время - достичь ежемесячной поддержки наборами 100 тысяч украинцев. С помощью доноров организации уже собрано почти половину средств от необходимых - 749 тыс. евро.

Также из этих гуманитарных грузов в прифронтовых городах формируется стратегический запас на случай обострения ситуации с поставками. На это основные доноры проекта - "Метинвест" и ДТЭК - уже выделили 5,26 млн евро из 6,2 необходимых.

Деятельность гуманитарной инициативы высоко оценили Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерство инфраструктуры, военно-гражданские администрации Донецкой области и г. Авдеевка, Запорожский горсовет.

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.