30 порад, як зробити своє життя довшим, щасливішим та успішнішим

1. Запитайте себе: "З ким я хочу провести останній день свого життя?"

Уоррен Баффет підкреслює важливість соціальних інвестицій. Проведіть більше часу з тими, кого хочете бачити у своєму житті.

2. Обмежте споживання картоплі, пасти та піци

Такі продукти швидко перетворюються на цукор, що негативно впливає на здоров'я, згідно з порадами Вальтера Лонго, вченого з Інституту онкології.

3. Введіть "фінансову пожежну інструкцію"

Зробіть детальний огляд своїх фінансів і та зробіть все, щоб мати можливість жити комфортно після 60 років.

4. Не відкладайте зустрічі з лікарем

Сумлінність щодо здоров'я та регулярні візити до лікаря допомагають запобігти серйозним проблемам зі здоров'ям у майбутньому.

5. Попіклуйтеся про майбутнє

Складіть план того, що ви хочете встигнути у житті, яких досягти цілей. І обов'язково - складіть усі папери, навідайтеся до юриста та напишіть заповіт.

6. Різноманітність у дружніх стосунках

Наявність різних друзів, які надають почуття, практичну та розумову підтримку, допоможе вам справитися з різноманітними аспектами життя.

7. Проводьте час біля води

Вчені відзначають, що знаходження тривалий час біля води може позитивно вплинути на тривалість життя. Вода заспокоює та має лікувальний ефект на організм.

8. Зателефонуйте старим друзям

Дослідження показують, що несподіваний телефонний дзвінок може значно покращити настрій і зміцнити стосунки. А зустріч - подарити приємні спогади та задоволення.

9. Слідуйте правилу "хара хачі бу"

В Японії практикують вживання їжі до встановлення насичення на 80%. Це може сприяти збереженню здоров'я і продовженню життя.

10. Відвідуйте музеї та виставки

За словами вчених, споглядання мистецтва допомагає зниженню стресу і може покращити психічне здоров'я.

11. Більше гуляйте

Жителі Сардинії, що є частиною одного з блакитних зон, ведуть активний спосіб життя, не використовуючи інтенсивні тренування, а також фізичну активність щодня. Наприклад, замість того, щоб їздити на машині, вони йдуть пішки або їздять на велосипеді.

12. Не відмовляйтеся від келиха вина

Мешканці блакитних зон часто вживають келих вина під час вечері. Дослідження показують, що помірне вживання алкоголю може мати позитивний ефект на здоров'я та знижує ризик передчасної смерті.

13. Уявіть своє життя після виходу на пенсію

Заплануйте, чим ви будете займатися, коли вийдете на пенсію. Знайдіть захоплення чи підробіток, які можуть вам допомогти вам залишитися активними та щасливими.

14. Їжте більше чорниці

Чорниця має безліч корисних властивостей: зміцнює клітини, покращує зірку, знижує рівень холестерину і тим більше, що ускладнює довголіття.

15. Дотримуйтеся постійного режиму сну

Дослідження показують, що постійний режим сну сприяє підтримці здоров'я мозку, зміцнює імунну систему та покращує загальний стан здоров'я. Це також важливо для відновлення енергії та настрою.

16. Робіть 5-хвилинні вправи щодня

В Японії в блакитній зоні Окінави люди практикують легкі фізичні вправи, які навіть можуть виконувати люди похилого віку або ті, хто обмежений у русі. Це просто, але ефективне заняття підтримує підтримку фізичної форми та енергії.

17. Обирайте середземноморську дієту

Дієта, багата на морепродукти, овочі, фрукти, оливкову олію та цільнозернові продукти, може значно знизити ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу. Вона також сприяє поліпшенню загального здоров'я і довголіття. Жителі країн Середземномор'я, де ця дієта є основною, мають низькі показники захворюваності на ці хвороби, що підтверджує її ефективність.

18. Оберіть місце, де ви хочете жити

Ваше оточення має бути таким, щоб воно підтримувало вашу мобільність і доступ до медичних послуг. Якщо у вас болять суглоби, не обирайте житло на кількох поверхнях без підйому, і вибирайте місця для життя, де лікарні та інші важливі об’єкти знаходяться поруч.

19. Не інвестуйте імпульсивно

Інвестування без належного дослідження може призвести до великих фінансових втрат. Чарлі Мангер і Уоррен Баффет радять уникати покупок на основі трендів, таких як криптовалюта чи дії, які стали популярними завдяки новинам.

20. Знайдіть творчу спільноту

Наявність підтримки у формі творчих груп або клубів забезпечує збереження емоційної стабільності та покращує психічне здоров'я. Це може бути навіть простий круг спілкування, де ви отримуєте натхнення.

21. Виключіть соду

Газовані напої не мають жодної харчової цінності і є джерелом порожніх калорій. Вони підвищують ризик ожиріння та різних захворювань, тому краще замінити їх на просту воду або інші корисні напої.

22. Запросіть друга погуляти сьогодні ввечері

Щоб покращити настрій і відчути себе щасливим, запросіть друга на прогулянку. Це простий спосіб підвищити рівень щастя та зміцнити стосунки, а також активізувати фізичну діяльність.

23. Запитайте себе: "Про що я шкодую?" сьогодні

Не чекайте, поки буде занадто пізно, щоб усвідомити свій жаль. Психолог Майкл Жерве радити задавати собі це питання вже сьогодні, щоб виявити можливість невдоволення та захворювання їх. Якщо ви хочете більше часу провести з родиною або змінити кар'єру, починайте діяти вже зараз. Це дозволяє вам прожити життя без жалю та з максимальною реалізацією вашого потенціалу.

24. Проводьте більше часу на природі

Згідно з дослідженнями, час, проведений на природі, допомагає знизити рівень стресу, покращує настрій та загальне самопочуття. Прогулянки на свіжому повітрі стимулюють вироблення ендорфінів, що підвищує рівень щастя та енергії.

25. Практикуйте вдячність щодня

Щоб почуватися щасливішим, виділяйте час, щоб подякувати за те, що маєте. Це може бути вдячність за мале чи велике - від гарного дня до підтримки від близьких. Це допоможе змінити фокус з негативу на позитивні моменти у вашому житті.

26. Займайтесь медитацією або йогою

Ці практики допомагають заспокоїти розум, знизити рівень тривоги та стресу, а також покращити загальне психічне та фізичне здоров'я. Дослідження показують, що регулярна медитація може знизити рівень кортизолу (гормон стресу) і покращити психологічний стан.

27. Будьте відкритими до нових стосунків

Любов і емоційна близькість можуть значно підвищити ваше самопочуття та загальний рівень щастя. Відкритість до нових знайомств, стосунків і можливостей знайти підтримку може забезпечити глибоке серцеве задоволення і допомогти вам краще справлятися зі стресом.

28. Практикуйте позитивну комунікацію у стосунках

Кохання та стосунки процвітають, коли партнери відкрито і чесно спілкуються. Регулярна емоційна підтримка, вміння висловлювати свої почуття і потреби допомагають зміцнити стосунки та створити міцну основу для тривалої любові.

29. Не бійтеся показувати свою любов

Прояви любові, хай то через фізичний контакт, слова чи увагу, можуть мати глибокий вплив на ваше емоційне здоров'я. Часто обійми, поцілунки або просто час, проведений разом з партнером, можуть значно покращити самопочуття, знизити рівень стресу та підвищити рівень щастя.

30. Любіть себе

Щоб любити інших, потрібно починати з себе. Самоповага і турбота про себе допомагають розвивати здорові стосунки з іншими людьми. Важливо приймати себе з усіма своїми перевагами та недоліками, завдяки цьому ви зможете встановити більш глибоке розуміння та емоційний зв'язок з партнерами.