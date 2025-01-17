30 нових українських пісень, які треба додати у плейлист в січні

FIЇNKA - "Культура"

Маніфест за збереження найціннішого - культури. З цією піснею Ірина Вихованець буде боротися за право представляти Україну на Євробаченні, адже саме вона стала 10-ю фіналісткою відбору.

BRYKULETS - "Кришталі"

“Кришталі” - це маніфест всепоглинаючому коханню. Коханню яке зворушує повсякчас. Коханню, яке в частій боротьбі зі здоровим глуздом, а також всупереч всім минулим досвідам та набутим переконанням, знищує вщент нетипові та непритаманні людській натурі речі, і розпочинає формувати біле та недоторкано-чисте середовище на просторах підкореної йому душі.

GRISANA - "Kohoney"

Пісня передає образ сильної жінки, яка бере контроль над своїм життям і коханням, вона здатна панувати навіть у такому дикому і небезпечному світі.

Slukhay Sashu - "Живи"

Гарна пісня від учасниці Нацвідбору на Євробачення, яка заслуговує бути саундтреком до якогось кіно.

Ann in Black - "Мільйонерша"

Це композиція - щоденний марафон, у якому багато хто впізнає себе. Це історія про мрії, реалії та іронію життя. Героїня намагається впоратися з усім одразу: зібрати себе до купи, побігти у спортзал, розібратися з особистим життям, знайти час на роботу і при цьому ще мріяти про велике - про те, як одного дня все зміниться.

Сергій Жадан і Юрій Гуржи - "Перевізник"

Пропонуємо подивитися кліп на пісню з нового альбому Сергія Жадана і Юрія Гуржи "Семафори". Відео знімали на Харківському вокзалі, який на початку російського вторгнення став прихистком для багатьох українців, які змушені були залишити свої оселі через війну. Вокзал у кліпі - точка перетину усіх шляхів та ліній долі, місце початку нових сюжетів та кульмінації позачасових історій.

MamaRika - "Колишня"

Це більше, ніж пісня. Це, говорить артистка, закриття важкого етапу життя.

“Ми пережили кризу, але зрозуміли, що ніколи не станемо "колишніми" одне для одного. Ми вирішили, що будемо разом, не зважаючи на жодні шторми в наших стосунках. Цей трек - про любов, яка перемагає все!” - коментує Настя.

Golubenko - "Мій дім це ти"

Цей трек - про тугу за тим, хто стає сенсом життя. І нагадує кожному, як важливо цінувати тих, хто стає твоїм орієнтиром, хто робить тебе справжнім і допомагає знаходити свій шлях.

МʼЯТА & ХАС - "Палай"

Це емоційний маніфест любові та свободи. У цьому треку кожен знайде відлуння своїх почуттів: від ніжності до пристрасті, від викликів до перемог. Поєднання ліричного вокалу з енергійними римами створює особливий настрій, який запалює серця слухачів.

Артем Пивоваров - "Вона"

Пісня з нового альбому поп-ідола молоді "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2", що популяризує українську поезію через призму музики.

Анастасія Приходько - "Алло"

Потужний трек про розставання і свободу.

ENLEO - "SUPERNOVA"

Це історія про боротьбу зі смертю завдяки коханню та вірі у те, що вона сильніша за смерть. Вона написана від обличчя людини, що бореться за своє життя і питає: “Чи лишишся ти для мене, коли більше ніхто не може?”.

Наталія Могилевська - "Я танцювала"

Поп-діва нарешті переклала свій хіт українською. Якщо ви хочете поностальгувати, як і Наталія, - то цей трек для вас.

QUEST PISTOLS - "Він поруч"

Ще один "привіт з минулого". За словами музикантів, ця версія пісні - історія про підтримку, силу та віру в себе.

MIF - "Летіла"

Це пісня про почуття, любов, яка здатна підносити до небес, і про мрії, які летять крізь простір і час.

ALBINA feat SERAFÝN - "Унікальна"

Дебютна пісня десятирічної співачки, яка попри юний вік вже взяла чимало статуеток на різноманітних музичних конкурсах та фестивалях. Це танцювальний гімн усіх унікальних дівчат. До слова, у кліпі, після довгого мовчання, в яскравому образі з’явився екс-учасник гурту RUMBEROS, співак, хореограф та продюсер SERAFÝN. Він також став режисером відео.

Angela - "Замітає зима"

Ця пісня та відео спеціально створені для того, щоб заряджати оптимізмом у період зимових свят, коли багато хто з нас не може розслабитися та пройнятися цією особливою атмосферою

Також пропонуємо послухати й ці пісні:

WELLBOY - "Себе немає"

МУАЯД - "AMNESIA"

SPIV BRATIV - "Дельфін"

Харфанг - "Січень"

Do Sliz - "По колу"

Село Близнюків - "Земля"

Курган - "Чорнодення"

ROPAN - "Еволюція"

NANA & The Curly - "Бувай"

Domiy - "Звикнути"

Voskoboinyk - "Губитись у тілах"

temstime - "вночі"