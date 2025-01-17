30 нових українських пісень, які треба додати у плейлист в січні

Січень 2025 року вже подарував нам чимало свіжих та запальних українських треків, які точно зарядять вас енергією на весь рік. Від запальних поп-хітів до ліричних балад, від електронних експериментів до атмосферного інді - українська музична сцена продовжує приємно вражати різноманітністю та якістю.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 30 найцікавіших новинок січня, які обов'язково повинні опинитися у вашому плейлисті.
Маніфест за збереження найціннішого - культури. З цією піснею Ірина Вихованець буде боротися за право представляти Україну на Євробаченні, адже саме вона стала 10-ю фіналісткою відбору.
“Кришталі” - це маніфест всепоглинаючому коханню. Коханню яке зворушує повсякчас. Коханню, яке в частій боротьбі зі здоровим глуздом, а також всупереч всім минулим досвідам та набутим переконанням, знищує вщент нетипові та непритаманні людській натурі речі, і розпочинає формувати біле та недоторкано-чисте середовище на просторах підкореної йому душі.
Пісня передає образ сильної жінки, яка бере контроль над своїм життям і коханням, вона здатна панувати навіть у такому дикому і небезпечному світі.
Гарна пісня від учасниці Нацвідбору на Євробачення, яка заслуговує бути саундтреком до якогось кіно.
Це композиція - щоденний марафон, у якому багато хто впізнає себе. Це історія про мрії, реалії та іронію життя. Героїня намагається впоратися з усім одразу: зібрати себе до купи, побігти у спортзал, розібратися з особистим життям, знайти час на роботу і при цьому ще мріяти про велике - про те, як одного дня все зміниться.
Пропонуємо подивитися кліп на пісню з нового альбому Сергія Жадана і Юрія Гуржи "Семафори". Відео знімали на Харківському вокзалі, який на початку російського вторгнення став прихистком для багатьох українців, які змушені були залишити свої оселі через війну. Вокзал у кліпі - точка перетину усіх шляхів та ліній долі, місце початку нових сюжетів та кульмінації позачасових історій.
Це більше, ніж пісня. Це, говорить артистка, закриття важкого етапу життя.
“Ми пережили кризу, але зрозуміли, що ніколи не станемо "колишніми" одне для одного. Ми вирішили, що будемо разом, не зважаючи на жодні шторми в наших стосунках. Цей трек - про любов, яка перемагає все!” - коментує Настя.
Цей трек - про тугу за тим, хто стає сенсом життя. І нагадує кожному, як важливо цінувати тих, хто стає твоїм орієнтиром, хто робить тебе справжнім і допомагає знаходити свій шлях.
Це емоційний маніфест любові та свободи. У цьому треку кожен знайде відлуння своїх почуттів: від ніжності до пристрасті, від викликів до перемог. Поєднання ліричного вокалу з енергійними римами створює особливий настрій, який запалює серця слухачів.
Пісня з нового альбому поп-ідола молоді "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2", що популяризує українську поезію через призму музики.
Потужний трек про розставання і свободу.
Це історія про боротьбу зі смертю завдяки коханню та вірі у те, що вона сильніша за смерть. Вона написана від обличчя людини, що бореться за своє життя і питає: “Чи лишишся ти для мене, коли більше ніхто не може?”.
Поп-діва нарешті переклала свій хіт українською. Якщо ви хочете поностальгувати, як і Наталія, - то цей трек для вас.
Ще один "привіт з минулого". За словами музикантів, ця версія пісні - історія про підтримку, силу та віру в себе.
Це пісня про почуття, любов, яка здатна підносити до небес, і про мрії, які летять крізь простір і час.
Дебютна пісня десятирічної співачки, яка попри юний вік вже взяла чимало статуеток на різноманітних музичних конкурсах та фестивалях. Це танцювальний гімн усіх унікальних дівчат. До слова, у кліпі, після довгого мовчання, в яскравому образі з’явився екс-учасник гурту RUMBEROS, співак, хореограф та продюсер SERAFÝN. Він також став режисером відео.
Ця пісня та відео спеціально створені для того, щоб заряджати оптимізмом у період зимових свят, коли багато хто з нас не може розслабитися та пройнятися цією особливою атмосферою
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До слова, раніше ми розповідали, що учасницю Нацвідбору запідозрили в плагіаті.