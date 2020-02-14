30-летний долгострой: в Киеве заметили работы на Подольском мосту (видео)

В Киеве продолжают строительство Подольского моста, который соединит Правый берег с Левым. В сеть попало видео с работами на стадии сегодняшнего дня. Сейчас на месте работ установлена в проектное положение металлоконструкция пролетной части заезда на мост с улицы Верхний Вал весом в 500 тонн. Видео появилось на YouTube.

Отмечается, что протяженность моста составляет семь с половиной километров.

Столичные власти обещают открыть сообщение по Подольскому мосту до конца 2020 года.

Железобетонные опоры моста через Днепр уже построены и установлены на свое место. Строители подготавливают прогоновую часть моста к бетонированию, перекладывают инженерные сети, обустраивают техплощадки и проезды. Вдобавок идет работа над частичным демонтажом Рыбальского моста.

Как в Киеве строят Подольский мост (YouTube)

Отметим, что данный мост является знаменитым "долгостроем" в столице. Его строительство начали в 1993 году. Однако из-за финансовых трудностей 90-х годов реализацию масштабного проекта отложили на неопределенный срок. Строительство стартовало в 2003 году, однако уже в 2008 году активные работы прекратились.