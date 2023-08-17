3 ситуації, коли телефон категорично не можна ставити на зарядку

Мобільний телефон - гаджет, без якого важко уявити життя у сучасному світі. Однак, багато власників гаджетів ставлять пристрій на зарядку, навіть не замислюючись про те, чи можна це робити у певній ситуації.

Коли не можна заряджати телефон

Коли поверхня сильно нагріта

Варто бути обережними під час заряджання телефону в спекотні дні.

Підключивши зарядний пристрій, людина повинна покласти смартфон туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Також треба переконатися, що тумбочка або інша поверхня, де лежатиме телефон, не нагріта.

Ігнорування цього правила може призвести до сильного нагрівання гаджета. Не виключено, що смартфон вийде з ладу.

Якщо телефоном користувались взимку на вулиці

У морозні періоди не варто ставити на зарядку мобільник, яким ще недавно користувалися на вулиці.

Все тому, що поверхня смартфона охолоджена. Підключення зарядного пристрою може призвести до швидкого нагрівання гаджета. А такий різкий перепад температур небезпечний для телефона.

Заряджати мобільник можна буде тільки після того, як він охолодиться до кімнатної температури.

Користування телефоном під час зарядки

Треба вибрати щось одне: або заряджати гаджет або користуватися ним.

Все тому, що одночасність цих процесів серйозно підвищує навантаження на пристрій. Тому існує високий ризик перегріву.

Що буде, якщо заряджати смартфон неоригінальною зарядкою

Попри те, що виробники смартфонів переконують використовувати тільки оригінальні аксесуари, немає нічого страшного, щоб заряджати телефон за допомогою зарядки від іншого виробника.

Все тому, що для підключення до сучасних телефонів за рідкісним винятком використовується універсальний стандарт USB Type-C, так що з роз'ємом навряд чи щось трапиться.

Єдине, чого варто остерігатися - зарядки часто банально не працюють на зазначених на блоці живлення вольт і ампер. Крім того, подібні зарядки можуть заряджати телефон дуже довго.

Тому, якщо ви хочете довго користуватися вашим телефоном, то все ж для зарядки краще використовувати тільки якісний зарядний пристрій від надійного виробника.