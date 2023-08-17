3 ситуации, когда телефон категорически нельзя ставить на зарядку

Мобильный телефон - гаджет, без которого трудно представить жизнь в современном мире. Однако многие владельцы гаджетов ставят устройство на зарядку, даже не задумываясь о том, можно ли это делать в определенной ситуации.

Когда нельзя заряжать телефон

Когда поверхность сильно нагрета

Следует быть осторожными при зарядке телефона в жаркие дни.

Подключив зарядное устройство, человек должен положить смартфон туда, куда не попадают прямые солнечные лучи. Также следует убедиться, что тумбочка или другая поверхность, где будет лежать телефон, не нагрета.

Игнорирование этого правила может привести к сильному нагреву гаджета. Не исключено, что смартфон выйдет из строя.

Если телефоном пользовались зимой на улице

В морозные периоды не стоит ставить на зарядку мобильник, которым еще недавно воспользовались на улице.

Все потому, что поверхность смартфона охлаждена. Подключение зарядного устройства может привести к быстрому нагреву гаджета. А такой резкий перепад температур небезопасен для телефона.

Заряжать мобильник можно будет только после того, как он охладится до комнатной температуры.

Использование телефона во время зарядки

Надо выбрать что-нибудь одно: либо заряжать гаджет либо пользоваться им.

Все потому, что одновременность этих процессов серьезно повышает нагрузку на устройство. Поэтому существует высокий риск перегрева.

Что будет, если заряжать смартфон неоригинальной зарядкой

Несмотря на то, что производители смартфонов убеждают использовать только оригинальные аксессуары, нет ничего страшного, чтобы заряжать телефон с помощью зарядки другого производителя.

Все потому, что для подключения к современным телефонам за редким исключением используется универсальный стандарт USB Type-C, так что с разъемом вряд ли что-нибудь случится.

Единственное, чего стоит опасаться - зарядки часто банально не работают на указанных на блоке питания вольт и амперов. Кроме того, подобные зарядки могут заряжать телефон очень долго.

Поэтому, если вы хотите долго пользоваться телефоном, то все же для зарядки лучше использовать только качественное зарядное устройство от надежного производителя.