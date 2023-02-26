3 психологічних трюки, які допоможуть дитині зосередитись на навчанні

Що заважає нам сконцентруватись

"Зараз концентруватися на роботі чи навчанні - це нелегке завдання ані для дітей, ані для дорослих. Нас постійно збивають з ритму відключення світла, сирени та безумовно важкий емоційний стан. Ми написали декілька порад, які допоможуть трохи зібрати думки докупи та рухатись вперед зручними невеликими кроками. Ці поради підходять і дорослим, і дітям", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що проблеми з увагою, пам’яттю та іншими когнітивними функціями можуть бути тісно пов’язані з рівнем стресу, депресивним станом, а ще у випадку дітей - з такими розладами, як дефіцит уваги та гіперактивність.

"Якщо ви підозрюєте, що низька працездатність є наслідком негараздів зі здоров’ям - обов’язково зверніться за консультацією до фахівців", - радять експерти.

Метод каченяти

"Цей трюк часто застосовують програмісти, коли не можуть знайти проблему у начебто правильно написаному коді. Суть методу - пояснити уявному співбесіднику (за традицією - маленькій гумовій качечці), яку функцію виконує кожен рядок", - радять експерти.

Цей метод можна застосовувати, коли дитина не розуміє, як саме виконувати домашнє завдання. Нехай малюк посадить за стіл будь-яку ляльку і уявить, що він як вчитель має пояснити ляльці, як виконати завдання.

Крім того, цей метод є дуже ефективним для запам'ятовування нової інформації.

Помідорний таймер

Суть методу полягає в тому, щоб концентруватись невеликими ривками, а потім так само за розкладом дозволяти собі відпочивати. Таймер-помідор може бути у вас в браузері чи на телефоні, він дасть сигнал до старту роботи, виміряє 25 хвилин, а потім нагадає, що прийшов час відпочивати.

"Зараз у нас є ще одна задача - узгодити графік з ДТЕК. Для цього можна розбити усі завдання на такі, що потребують світла та інтернету, і ті, що можна виконати без. Це може бути складно, але поверне відчуття контролю над життя і зробить вас спокійніше. Якщо готуєте розклад для дитини, поясніть у чому користь", - кажуть експерти.

Метод декомпозиції

"Декомпозиція - це сучасний метод менеджменту, який полягає у розбиванні великих завдань на малі. Іноді ми не можемо розпочати щось робити, бо лякаємось обсягу і не знаємо, як приступити. Щоб приборкати тривогу, розберіть завдання на елементарні складові", - радять фахівці.

Якщо у вас одразу декілька великих нерозв'язаних завдань, ви можете перемикатися між ними, щоб змінювати рід діяльності і "не замилювати око". Монотонність у будь-якій роботі заважає сконцентруватись.