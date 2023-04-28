3 найнебезпечніші маніпуляції, завдяки яким інші вас використовують

Завдяки маніпуляціям інші люди можуть змусити нас робити речі, які насправді не вигідні нам. Іноді таке "зовнішнє" управляння може мати вкрай негативні наслідки. Саме тому важливо вміти розпізнати недобрі наміри інших, аби убезпечитись від їхніх маніпулятивних дій.

Про те, які маніпуляції є найнебезпечнішими, пише Kyivdvoryk в Instagram .

Які маніпулятивні схеми є небезпечними

"Маніпуляції - це насправді невіддільна частина взаємодії з людьми: її використовують інші, до неї нерідко вдаємося ми самі. Але серед маніпулятивних технік є дійсно шкідливі. Їх важливо вміти розпізнавати, щоб не потрапити на гачок до небезпечної людини", - пишуть експерти.

Вони додають, що в самому моменті не завжди вдається зрозуміти, що людина навпроти вдається до маніпуляції, проте, якщо ми будемо уважними та будемо ділитись цією інформацією, ризик шкоди зменшується.

Експерти називають 3 найнебезпечніші маніпулятивні схеми.

Приховані контракти

Всім хочеться отримати подяку або зворотну послугу - це цілком нормальне бажання. Ненормальним воно стає тоді, коли людина тисне на відчуття провини заради цього.

Уявіть ситуацію, коли хлопець на першому побаченні сплачує рахунок у ресторані за двох, а наприкінці вечора дівчина не дозволяє себе поцілувати. Юнак у гніві вигукує: "Я витратив на тебе гроші, а ти зі мною так поводишся?".

Прихований контракт - це умови, які людина не обговорила з вами, але поводиться так, наче вони зрозумілі за замовчуванням. І якщо ви відмовляєтесь дотримуватись контракту, маніпулятор тисне на відчуття провини та вашу невдячність.

Пам'ятайте, якщо умови не промовлені в голос і не узгоджені всіма учасниками ситуації, то ніякого обов'язку не існує.

Ореол секретності

Цей вид маніпуляції змушує нас думати, що якщо ми розкажемо про ситуацію третій особі, це позбавить нас вигоди, або ми опинимось в ситуації, коли всі навколо почнуть нас засуджувати.

Ореолом таємничості завжди овіяні шахрайські схеми: "Ви можете заробити мільйон просто за два дні, але про цю лазівку не можна нікому розповідати, інакше набіжать охочі і ви залишитесь без виграшу".

До цього виду маніпуляції також вдаються у сектах - відрізають людину від сім'ї та друзів, запевняючи, що вона особлива та просвічена, а інші, приземлені люди, просто не зрозуміють.

Підміна інтересів

Ви впевнені, що знаєте, чого хочете у всіх сферах свого життя? А що якщо з'явиться людина чи група людей, яка скаже, що вони точно знають вірну путь?

Підміна інтересів - це один із принципів, яким користується ворожа пропаганда: вони нібито знають, що краще для нас і йдуть "визволяти".

Це також маніпуляція, до якої вдаються дорослі, щоб спонукати дітей до близькості. Дитина без статевої освіти та без розуміння своїх кордонів легко може повірити, що дорослий, який завоював її довіру, знає, як правильно і корисно.