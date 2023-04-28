3 самые опасные манипуляции, благодаря которым другие вас используют

Благодаря манипуляциям другие люди могут заставить нас делать вещи, которые на самом деле не выгодны нам. Иногда такое "внешнее" управление может иметь крайне негативные последствия. Именно поэтому важно уметь распознать недобрые намерения других, чтобы уберечься от их манипуляционных действий.

Какие манипуляционные схемы опасны

"Манипуляции - это действительно неотделимая часть взаимодействия с людьми: ее используют другие, к ней нередко прибегаем мы сами. Но среди манипуляционных техник есть действительно вредные. Их важно уметь распознавать, чтобы не попасть на крючок к опасному человеку", - пишут эксперты.

Они добавляют, что в самом моменте не всегда удается понять, что человек напротив прибегает к манипуляции, однако если мы будем внимательными и будем делиться этой информацией, риск ущерба уменьшается.

Эксперты называют 3 самые опасные манипуляционные схемы.

Скрытые контракты

Всем хочется получить благодарность или обратную услугу - это вполне нормальное желание. Ненормальным оно становится тогда, когда человек давит на чувство вины ради этого.

Представьте ситуацию, когда парень на первом свидании оплачивает счет в ресторане за двоих, а в конце вечера девушка не разрешает себя поцеловать. Юноша в гневе восклицает: "Я потратил на тебя деньги, а ты со мной так обращаешься?".

Скрытый контракт - это условия, которые человек не обсудил с вами, но ведет себя так, будто они понятны по умолчанию. И если вы отказываетесь соблюдать контракт, манипулятор давит на чувство вины и вашу неблагодарность.

Помните, если условия не проговорены в слух и не согласованы всеми участниками ситуации, то никакой обязанности не существует.

Ореол секретности

Этот вид манипуляции заставляет нас думать, что если мы расскажем о ситуации третьему лицу, это лишит нас выгоды или мы окажемся в ситуации, когда все вокруг начнут нас осуждать.

Ореолом таинственности всегда овеяны мошеннические схемы: "Вы можете заработать миллион просто за два дня, но об этой лазейке нельзя никому рассказывать, иначе набегут желающие и вы останетесь без выигрыша".

К этому виду манипуляции также прибегают в сектах - отрезают человека от семьи и друзей, уверяя, что он особенный и просвещенный, а другие, приземленные люди, просто не поймут.

Подмена интересов

Вы уверены, что знаете, чего хотите во всех сферах своей жизни? А если появится человек или группа людей, которая скажет, что они точно знают верный путь?

Подмена интересов - это один из принципов, которым пользуется враждебная пропаганда: они якобы знают, что лучше для нас и идут "освобождать".

Это также манипуляция, к которой прибегают взрослые, чтобы побуждать детей к близости. Ребенок без полового образования и без понимания своих границ легко может поверить, что взрослый, завоевавший его доверие, знает, как правильно и полезно.