3 найголовніші умови, щоб підтримувати вагу та не гладшати

Коли мова заходить про схуднення та приведення у форму, люди багато думають про мету, до досягнення якої вони прагнуть. Але що станеться, коли ви нарешті досягнете цієї мети? Дуже важливо після цього підтримувати свою вагу постійно.

Як утримувати вагу

Щоб з’ясувати це, у новому дослідженні Каліфорнійського політехнічного державного університету було опитано майже 5000 учасників WW (раніше Weight Watchers), які успішно тримали вагу в середньому на 20 кг протягом більше трьох років.

Дослідники розглянули стратегії управління вагою учасників WW і порівняли їхній спосіб життя з контрольною групою з понад 500 людей з ожирінням, які не втрачали або набирали вагу протягом п’яти років або більше.

Розглянувши 54 різні способи поведінки, пов’язані з керуванням масою тіла, дослідники змогли з’ясувати, які з них є найважливішими для підтримки постійної здорової ваги. Ось що вони знайшли:

Вибирайте їжу з розумом

Можливо, не дивно, що одна з найважливіших речей, які ви можете зробити для контролю ваги, - це зрозуміти, як виглядає здорове харчування та як його підтримувати.

У цьому конкретному дослідженні дослідники помітили, що ті, хто успішно втримався від втрати ваги, часто повідомляли про такі стратегії, як встановлення щоденних цілей щодо споживання їжі. Але, звісно, ​​щоб встановити ці щоденні цілі щодо їжі, ви спочатку повинні знати, як для вас виглядає здорове харчування.

Один нещодавній рейтинг найкращих дієт для загального здоров’я у 2020 році показав, що середземноморська дієта є найздоровішою третій рік поспіль, за нею йдуть дієта DASH і флекситаріанська дієта.

Порція має значення або самоконтроль

Звичайно, не менш важливим, ніж те, що ви їсте, є те, скільки ви їсте. Немає значення, наскільки "здорово" є їжа, яку ви їсте, якщо ваші порції невеликі (занадто багато вуглеводів, недостатньо здорового жиру чи білка тощо), ніякі фрукти та овочі не можуть цього змінити.

Люди, які успішно схудли та утримували вагу, також повідомляли про зваження їжі, відстеження того, що з’їдено, та інші методи самоконтролю.

Оптимізм

Дуже важливо не картати себе, якщо ви відступили від здорового харчування, а інколи дозволити собі відійти від правил, але потім повернутися до нормальної їжі. З часом підтримання втрати ваги може стати простіше, вимагає менше навмисних зусиль. Тож продовжуйте й спробуйте ці стратегії підтримувати свою здорову вагу. Їжте добре, сприяйте усвідомленню свого способу життя та завжди будьте добрими до себе.