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3 июня: какие приметы и табу этого дня, что нужно сделать

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

4 июня православные верующие отмечают праздник Василисков день и чтут память святого мученика Василиска Команского.

Про все приметы и запреты этого дня - читайте в материале Styler.

Святой родился в III веке в Каппадокии, современной Турции. Во времена гонений на христиан его арестовали в городе Команы. В заточении ему явился Бог и поведал о своей поддержке в предстоящих испытаниях. Василиск упросил стражников отпустить его домой проститься с семьей. Воины пошли ему навстречу, но потом вновь схватили.

Они обули ему железные сапоги с вбитыми внутрь гвоздями и отправились обратно. По дороге сделали привал, приковали несчастного под палящим солнцем к сухому дереву. Когда Василиск изнемог от жажды, началось землетрясение, которое открыло в скале рядом с ним источник. После этого мученику отсекли голову.

Народные приметы и обычаи этого дня

В этот народный праздник не принято работать на земле, иначе вырастет лишь бурьян, полынь да васильки. Поэтому его посвящают хлопотам по дому. Также в этот день девушки гадают по веночкам, сплетенным из березовых прутиков. Они бросают их в реку и смотрят: если они не тонут – удача не за горами. По народным поверьям, если ветер дует с севера, в ближайшие дни не будет осадков.

А вот главные приметы этой даты

  • летает множество оводов - к хорошему урожаю огурцов;
  • щавель вырос в больших количествах - зима будет теплой и мягкой;
  • утром стелется туман - грибов будет много;
  • дует северный ветер - дождей в ближайшее время не ждать.

Что сегодня нельзя делать

  • В эту дату категорически запрещено что-либо высаживать на огороде - урожай не взойдет.
  • По народным поверьям, жене нельзя стричь мужа - рискуете укоротить ему жизнь.
  • Не храните дома сырые куриные яйца - лучше их сразу сварить. Наши предки верили, что из яиц может вылупиться злой дух Василиск.

Кстати, если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Кельтские жрецы говорили, что такой человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, стараются проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания.

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