3 июня: какие приметы и табу этого дня, что нужно сделать

4 июня православные верующие отмечают праздник Василисков день и чтут память святого мученика Василиска Команского.
Про все приметы и запреты этого дня - читайте в материале Styler.
Святой родился в III веке в Каппадокии, современной Турции. Во времена гонений на христиан его арестовали в городе Команы. В заточении ему явился Бог и поведал о своей поддержке в предстоящих испытаниях. Василиск упросил стражников отпустить его домой проститься с семьей. Воины пошли ему навстречу, но потом вновь схватили.
Они обули ему железные сапоги с вбитыми внутрь гвоздями и отправились обратно. По дороге сделали привал, приковали несчастного под палящим солнцем к сухому дереву. Когда Василиск изнемог от жажды, началось землетрясение, которое открыло в скале рядом с ним источник. После этого мученику отсекли голову.
В этот народный праздник не принято работать на земле, иначе вырастет лишь бурьян, полынь да васильки. Поэтому его посвящают хлопотам по дому. Также в этот день девушки гадают по веночкам, сплетенным из березовых прутиков. Они бросают их в реку и смотрят: если они не тонут – удача не за горами. По народным поверьям, если ветер дует с севера, в ближайшие дни не будет осадков.
А вот главные приметы этой даты
Кстати, если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Кельтские жрецы говорили, что такой человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, стараются проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания.
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