29 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать в церковный праздник

Афиноген был христианским епископом, он жил в Севастии, Малая Армения. Во времена правления императора Диоклетиана в Севастии устроили гонения на христиан, часть последователей Афиногена была подвергнута жестоким наказаниям за отказ приносить жертвы языческим богам. Когда император узнал о том, что Афиноген распространяет христианство, он потребовал арестовать его, однако святого не смогли отыскать. В итоге было решено взять десять его учеников. Тогда преподобный сам пришел на суд, требуя освободить своих учеников.



Местный правитель отказал преподобному, а самого Афиногена бросили в темницу вместе с его учениками. За отказ отречься от веры во Христа все одиннадцать мучеников подверглись жестоким пыткам, затем их казнили. Перед смертью преподобный услышал Божий голос, который обещал ему встречу в раю со своими учениками.



Первыми казнили учеников Афиногена. Преподобному довелось смотреть на то, как им отрубили головы. Афиноген был последним в очереди, кого приговорили к смерти.

В народе день называли Зажинки. Крестьяне активно занимались уборкой урожая зерновых.

Было принято придерживаться славянских поверий и следовать им. Так, во время жатвы убирали не все колосья. Часть оставляли. Нескошенные колосья были своеобразным даром богам. Так их благодарили за богатый урожай и просили ограждать и дальше от разных бед и напастей.

Народные приметы на Афиногена

До обеда на траве держится роса — будет зной.

Коршуны парят в небе — будет жаркая погода.

Солнечные лучи прогревают сильнее обычного — жди плохую погоду.

Карканье ворон возле вашего дома предвещает беду.

Сколько в небе звезд увидели — столько теплых дней стоит ждать.

Если дождь пошел — это не к добру.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя отправляться в лес, чтобы рубить или пилить деревья.

К лесу нужно относиться уважительно. Даже проходя мимо него, нельзя ругаться, кричать, громко смеяться, чертыхаться, употреблять бранные слова, включать громко музыку, мусорить.

Нельзя сидеть без дела, предаваться лени - к проблемам в работе, профессии, доходах. А вот тот, кто будет трудиться с утра до вечера, получит успех в делах.

Нельзя грустить, страдать, плакать, пребывать в плохом настроении.

Именины сегодня отмечают: Афиноген, Иаков, Иоанн, Павел, Петр, Сенатор, Фавст, Фауст, Алевтина, Валентина, Юлия, Матрона.