28 квітня - день Місяця в найкращому положенні: чому треба слухати інтуїцію і що заборонено робити

Прогноз астропогоди на 28 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань. Можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні. Період отримання потужних сил для майбутніх перемог", - попередила Соловйова.

У понеділок уникайте конфліктів і спалахів емоцій. Також сьогодні можна продовжувати планувати, розробляти стратегії, тактики, накопичувати сили.

За словами астролога, 28 квітня загострюється інтуїція. Саме тому цього дня можна легко визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні. Важливо просто прислухатися до власних думок.

"Проявіть щедрість: робіть подарунки, займайтесь благодійністю. Можна давати гроші у борг. Корисні дієта, очисні процедури, сауна, баня, фізичні навантаження, піші прогулянки. Ефективно розвивати свою енергетику", - зазначила експерт.

Окрім цього, у понеділок настає день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

Дехто вважає понеділок складним днем, зауважила астролог. Але слід врахувати те, що 28 квітня Місяць буде у знаку Тельця. І це - одне з найкращих для нього положень.

"Сприятливий час для тих, чия діяльність пов’язана із заняттями із землею, її плодами, хімією, гігієною, бізнесом, музикою, співом, антикваріатом всіма справами, які стосуються водної стихії", - нагадала Соловйова.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - резюмувала вона.